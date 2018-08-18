شؤون فلسطينية

غوتيريش يقدم أربعة مقترحات لحماية الفلسطينيين

غوتيريش يقدم أربعة مقترحات لحماية الفلسطينيين
رام الله - دنيا الوطن
قدّم أنطونيو غوتيريش الامين العام للأمم المتحدة، أمس الجمعة، أربعة مترحات لحماية الشعب الفلسطيني في الاراضي المتحتلة عام 1967.

جاء ذلك، بناءً على طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث تشمل المقترحات على تشكيل بعثة مراقبة دولية ونشر قوات شرطة أو قوة عسكرية، إضافة إلى العمل على تأمين رفاهية السكان، وتعزيز التواجد الميداني للأمم المتحدة على الأرض، بحسب ما جاء على موقع (عرب 48).

وقدم غوتيريش مقترحاته، في تقرير من 14 صفحة، بموجب طلب الأمم المتحدة، وذلك بعد جرائم الاحتلال الإسرائيلي على حدود قطاع غزة، حيث استشهد أكثر من 170 فلسطينيا برصاص الاحتلال منذ آذار/مارس.

ورغم استبعاد أن يتعاون الاحتلال الإسرائيلي مع هذه المقترحات، فقد شدد غوتيريش في تقريره على أن تنفيذ كل من مقترحاته الأربعة بحاجة لتعاون بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وكان أول المقترحات تعزيز التواجد الميداني للأمم المتحدة، بما في ذلك رفدها بمراقبين لحقوق الإنسان وآخرين للشؤون السياسية مكلّفين بتقييم الأوضاع في الاراضي المحتلة.

اما المقترح الثاني، يتمثل في زيادة المساعدات الإنسانية والتنموية من أجل "تأمين رفاهية السكان"؛ والثالث تشكيل بعثة مراقبة مدنية تنتشر في مناطق حساسة، مثل نقاط التفتيش والمعابر وقرب المستوطنات الإسرائيلية، وتكون مهمتها إعداد تقارير عن مسائل الحماية.

أما رابع المقترحات فهو نشر قوة شرطية أو قوة عسكرية بتفويض من الأمم المتحدة، تكون مهمتها توفير حماية مادية للمدنيين الفلسطينيين.

يشار إلى أن تشكيل قوة حماية أممية يحتاج إلى قرار يصدره مجلس الأمن الدولي، وهو أمر مستبعد الحدوث في ظل استعداد الولايات المتحدة لاستخدام الفيتو لعرقلة أي مشروع تعارضه حليفتها إسرائيل.

يذكر في هذا السياق أنه في العام 1994 انتشرت في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة بعثة صغيرة تضم مراقبين أوروبيين، لكن إسرائيل رفضت مذاك كل الدعوات للسماح بوجود دولي في المناطق الحساسة.

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