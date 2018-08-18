شؤون فلسطينية

بعد إغلاقها لساعات.. قوات الاحتلال تعيد فتح أبواب المسجد الاقصى

بعد إغلاقها لساعات.. قوات الاحتلال تعيد فتح أبواب المسجد الاقصى
رام الله - دنيا الوطن
أعادت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، فتح أبواب المسجد الاقصى، اليوم السبت، وذلك بعد إغلاقها لعدة ساعات مساء أمس الجمعة، وطرد المصلين منها.

وكانت قوات الاحتلال قد أغلقت المسجد الأقصى في أعقاب استشهاد شاب من مدينة أم الفحم، عصر الجمعة، بعد أن أطلقت عليه شرطة الاحتلال النار بزعم أنه حاول طعن أحد أفراد الشرطة، بحسب ما جاء على موقع (عرب 48).

وفي أعقاب استشهاده اعتقلت قوات الاحتلال عددا من المعتصمين في الأقصى، كما اعتدت على المتواجدين في المكان، وحاولت تفريقهم بالقوة.

ونتيجة إغلاق المسجد الاقصى أقام مئات الفلسطينيين، صلاتي المغرب والعشاء، في محيط باب الأسباط.

يشار إلى العشرات من أفراد الشرطة داهموا، يوم أمس، منزل الشهيد أحمد محاميد، وهو في الثلاثينات من العمر ومتزوج وأب لولدين، في مدينة أم الفحم، وشرعوا بإجراء تحقيقات مع أبناء عائلته.

وادعت شرطة الاحتلال، في بيان، أن الشاب حاول طعن شرطي لدى خروجه من باحات الأقصى عبر باب المجلس حيث تجمع أفراد الشرطة، ومن ثم تعارك معهم، قبل أن تُطلق عليه النار ما أدى لاستشهاده على الفور، علما أن أيا من أفراد الشرطة لم يصب بأذى.

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