شؤون فلسطينية

فجراً.. مقتل مواطن بشجار عائلي في بتير غرب بيت لحم

فجراً.. مقتل مواطن بشجار عائلي في بتير غرب بيت لحم
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
لقي المواطن (م ، ق)، (23عاماً) مصرعه، بعيار ناري أثناء شجار عائلي وقع فجر اليوم السبت، في بلدة بتير غرب بيت لحم .

بدوره، قال العقيد لؤي ارزيقات المتحدث باسم الشرطة: "الشجار وقع في ساعات الفجر الاولى بين أشخاص من عائلتين ببلدة بتير، أُطلقت خلاله عدة أعيرة نارية أصابت إحداها المواطن، نقل على اثرها لمشفى الجمعية العربية، وبعد وصوله بلحظات أعلن الأطباء عن وفاته، فيما دفعت الاجهزة الامنية بتعزيزات كبيرة إلى البلدة ومازالت تعمل على تطويق الشجار والسيطرة عليه وإحضار الأشخاص المتسببين به".

وبيّن ارزيقات، بأن عدداً من المنازل والمركبات أُحرقت بعد إعلان وفاة الشاب فيما باشرت النيابة العامة والشرطة إجراءات التحقيق للوقوف على ملابسات الشجار واسبابه، فيما قرر رئيس النيابة التحفظ على الجثمان واحالته  لمعهد الطب العدلي للتشريح.

وناشد ارزيقات كافة المواطنيين بضرورة ضبط النفس وافساح المجال امام الاجهزة الامنية للعمل واحضار المشتبه به بالقتل  والمتسببين في الشجار.

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