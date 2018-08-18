السبت: انخفاض طفيف على درجات الحرارة والجو غائم جزئياً إلى صافٍ

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو اليوم السبت، غائماً جزئياً الى صاف، ويطرأ انخفاض طفيف اخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.كما يكون الجو الأحد المقبل غائم جزئياً الى صاف، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.ويوم الإثنين المقبل يكون الجو غائم جزئياً الى صاف، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.