وزارة الخارجية والمغتربين تدين إغلاق المسجد الأقصى وتطالب بفتحه فوراً

دانت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات اقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على اغلاق المسجد الأقصى المبارك واعتدائها الهمجية على المصلين واخراجهم منه وعلى طواقم إدارة أوقاف القدس.







كما تدين بشدة اقدام قوات الاحتلال على اغلاق البلدة القديمة في القدس المحتلة والتضيق على المواطنين الفلسطينيين فيها، وتعتبر ذلك امتداداً للاستهداف الاحتلالي المتواصل للمسجد الأقصى المبارك بهدف تكريس تقسيمه الزماني ريثما يتم تقسيمه مكانياً او هدمه.

رام الله - دنيا الوطنوأكدت الوزارة ان جميع تدابير الاحتلال واجراءاته الهادفة الى تغيير الوضع القانوني والتاريخي للمسجد هي باطلة وغير قانونية وغير شرعية، وتمثل اعتداء متواصل على حرمة هذا المكان المقدس، واعتداء صارخ على مشاعر المسلمين في كل مكان، كما انها خرقاً جسيماً للقانون الدولي ومبادئ حرية العبادة وحرية الوصول الى اماكنها.وأضافت: "نحمل الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا الاعتداء الاستفزازي، وإذ تطالب بوقفه فوراً، فإنها تواصل اتصالاتها مع الأطراف المعنية كافة لتحقيق هذا الهدف، وتقوم بالتنسيق والتشاور مع الاشقاء في المملكة الأردنية الهاشمية بهدف تجنيد الضغط الدولي اللازم لإجبار إسرائيل كقوة احتلال للتراجع عن إجراءاتها بشكل فوري".