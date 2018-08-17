الوزير ادعيس: تكرار إغلاقات المسجد الأقصى تمهيد لتقسيمه

شدد الشيخ يوسف ادعيس على أن ما يمارسه الاحتلال الاسرائيلي من إغلاقات متكررة للمسجد الأقصى ما هو إلا تمهيد للسيطرة الكاملة على المسجد وتمهيد لتقسيمه، الامر الذي يقتضي منا وقفة جدية للتصدي لهذه الانتهاكات التي أصبحت تدفع بالمتطقة لحرب دينية ستكون عواقبها سيئة على المتطقة بأسرها، بقوة وحزم.







وندّدّ ادعيس بانتهاكات الاحتلال التي تطال مقدساتنا الاسلامية والمسيحية وتحاول السيطرة على ممتلكاتنا الوقفية وحقوقنا الخالصة كمسلمين في القدس وفلسطين.







وطالب ادعيس الأهل في القدس للمرابطة على أبواب الاقصى مناشداً الشعب الفلسطيني لشد الرحال له لشد عزم إخواننا في القدس. وناشد ادعيس مؤسسات المجتمع الدولي الداعمة لحفظ حقوق التراث والثقافة أن تعمل وبجدية لإيقاف انتهاكات الاحتلال والعمل على عدم تطورها لتصبح أمراً واقعاً

رام الله - دنيا الوطن