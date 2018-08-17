شؤون فلسطينية

فتح تدعو شعبنا الفلسطيني للرباط في المسجد الأقصى وعلى بواباته

فتح تدعو شعبنا الفلسطيني للرباط في المسجد الأقصى وعلى بواباته
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
دعت حركة فتح أبناءها في كل أماكن تواجدهم ومن يستطيع
الوصول  للمسجد الأقصى الى الرباط فيه وعلى أبوابه رفضا للجريمة الإسرائيلية الجديده بإغلاق أبوابه أمام أصحابه ومؤميه.

وقالت الحركة على لسان متحدثها وعضو مجلسها الثوري أسامه القواسمي في تصريح صحفي، إن إسرائيل ترى أن مفاوضاتها مع حماس  فرصة سانحة لتنفيذ مخططها القديم والمتعلق بالمسجد الأقصى والتغيير الزماني والمكاني، مؤكدا أننا في فتح ستبقى القدس والاقصى عنوانا لا يمكن تجاوزه
بالمطلق، وكما خضنا معارك عدة من أجل القدس، فنحن جاهزون للإستمرار حتى إحقاق حقوقنا الراسخة والثابته

وأكد القواسمي أننا نعتبر معركة القدس مصيرية، ولا حق مطلقا لليهود في  المسجد الأقصى وباحاته، وأن العبث فيه وإغلاقه على هذا النحو  تحت أي مبرر لا يدفعنا إلا الإستمرار في نهجنا وتصعيد مقاومتنا الشعبية في كل مكان وخاصة في القدس والتواجد الدائم في المسجد الأقصى.

أخبار ذات صلة

وزارة الخارجية والمغتربين تدين إغلاق المسجد الأقصى وتطالب بفتحه فوراً

وزارة الخارجية والمغتربين تدين إغلاق المسجد الأقصى وتطالب بفتحه فوراً

الوزير ادعيس: تكرار إغلاقات المسجد الأقصى تمهيد لتقسيمه

الوزير ادعيس: تكرار إغلاقات المسجد الأقصى تمهيد لتقسيمه

أحمد بحر: ندعم التهدئة التي تفك الحصار وترفع العقوبات وتوحد شعبنا

أحمد بحر: ندعم التهدئة التي تفك الحصار وترفع العقوبات وتوحد شعبنا

الديمقراطية وحماس: التهدئة في سياق استعادة 2014 بالقاهرة ورفع الحصار أولوية قصوى

الديمقراطية وحماس: التهدئة في سياق استعادة 2014 بالقاهرة ورفع الحصار أولوية قصوى

الكسواني: سلطات الاحتلال اعتدوا على المصلين اثناء صلاة العشاء وأصابوا عددا منهم

الكسواني: سلطات الاحتلال اعتدوا على المصلين اثناء صلاة العشاء وأصابوا عددا منهم

المجلس المركزي الفلسطيني يختتم أعماله وهذه أهم قراراته

المجلس المركزي الفلسطيني يختتم أعماله وهذه أهم قراراته

سفارة فلسطين بالقاهرة تصدر توضحياً حول الجرحى المتواجدين بالمشافي المصرية

سفارة فلسطين بالقاهرة تصدر توضحياً حول الجرحى المتواجدين بالمشافي المصرية

الأردن يدين إغلاق الأقصى ويطالب بوقف كل الإجراءات والاستفزازات بحقه

الأردن يدين إغلاق الأقصى ويطالب بوقف كل الإجراءات والاستفزازات بحقه

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

وزارة الخارجية والمغتربين تدين إغلاق المسجد الأقصى وتطالب بفتحه فوراً

وزارة الخارجية والمغتربين تدين إغلاق المسجد الأقصى وتطالب بفتحه فوراً

الوزير ادعيس: تكرار إغلاقات المسجد الأقصى تمهيد لتقسيمه

الوزير ادعيس: تكرار إغلاقات المسجد الأقصى تمهيد لتقسيمه

فتح تدعو شعبنا الفلسطيني للرباط في المسجد الأقصى وعلى بواباته

فتح تدعو شعبنا الفلسطيني للرباط في المسجد الأقصى وعلى بواباته

أحمد بحر: ندعم التهدئة التي تفك الحصار وترفع العقوبات وتوحد شعبنا

أحمد بحر: ندعم التهدئة التي تفك الحصار وترفع العقوبات وتوحد شعبنا

الديمقراطية وحماس: التهدئة في سياق استعادة 2014 بالقاهرة ورفع الحصار أولوية قصوى

الديمقراطية وحماس: التهدئة في سياق استعادة 2014 بالقاهرة ورفع الحصار أولوية قصوى

سفارة فلسطين بالقاهرة تصدر توضحياً حول الجرحى المتواجدين بالمشافي المصرية

سفارة فلسطين بالقاهرة تصدر توضحياً حول الجرحى المتواجدين بالمشافي المصرية

فيديو.. الدكتور أبو مدين أصيب بحرب 2008 واستشهد عام 2018.. 10أعوام من العذاب

فيديو.. الدكتور أبو مدين أصيب بحرب 2008 واستشهد عام 2018.. 10أعوام من العذاب

فيديو: لحظة إصابة أحد المسعفين برصاص الاحتلال شرق جباليا

فيديو: لحظة إصابة أحد المسعفين برصاص الاحتلال شرق جباليا

منوعات

بعد نادين نجيم ونيكول سابا.. بطلة &#34;الهيبة 3&#34; أجملهن

بعد نادين نجيم ونيكول سابا.. بطلة "الهيبة 3" أجملهن

فنان مغربي يُطيح بسعد لمجرد

فنان مغربي يُطيح بسعد لمجرد

القبض على هشام عبد الله في تركيا

القبض على هشام عبد الله في تركيا

الظهور الأول لابن حلا شيحة.. وجماله يُبهر مُتابعيها

الظهور الأول لابن حلا شيحة.. وجماله يُبهر مُتابعيها

صور قديمة لدينا الشربيني تثير سخرية جمهور عمرو دياب

صور قديمة لدينا الشربيني تثير سخرية جمهور عمرو دياب

مصفف شعر الاميرة ديانا يكشف سراً غير متوقع عن سبب قُصر شعرها

مصفف شعر الاميرة ديانا يكشف سراً غير متوقع عن سبب قُصر شعرها

كاظم الساهر يتحدّث عن غيرة خطيبته للمعجبات

كاظم الساهر يتحدّث عن غيرة خطيبته للمعجبات

بعد إعلان طلاقها.. غادة عادل بجلسة تصوير مثيرة على سرير في الشاطئ

بعد إعلان طلاقها.. غادة عادل بجلسة تصوير مثيرة على سرير في الشاطئ

نجمة سورية لإليسا: &#34;الله لا يردك&#34;

نجمة سورية لإليسا: "الله لا يردك"

وفاة رفيف الياسري في ظروف غامضة

وفاة رفيف الياسري في ظروف غامضة

عربي

الأمم المتحدة توجه دعوات للمحادثات اليمنية بجنيف

الأمم المتحدة توجه دعوات للمحادثات اليمنية بجنيف

ثمانية قتلى و14 إصابة في حادث تصادم حافلتين بمصر

ثمانية قتلى و14 إصابة في حادث تصادم حافلتين بمصر

شاهد: افتتاح فندق للقطط في العاصمة السورية (دمشق)

شاهد: افتتاح فندق للقطط في العاصمة السورية (دمشق)

شاهد: علماء آثار يكتشفون سراً دفيناً في مصر أقدم من الفراعنة

شاهد: علماء آثار يكتشفون سراً دفيناً في مصر أقدم من الفراعنة