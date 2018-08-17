فتح تدعو شعبنا الفلسطيني للرباط في المسجد الأقصى وعلى بواباته

رام الله - دنيا الوطندعت حركة فتح أبناءها في كل أماكن تواجدهم ومن يستطيعالوصول للمسجد الأقصى الى الرباط فيه وعلى أبوابه رفضا للجريمة الإسرائيلية الجديده بإغلاق أبوابه أمام أصحابه ومؤميه.وقالت الحركة على لسان متحدثها وعضو مجلسها الثوري أسامه القواسمي في تصريح صحفي، إن إسرائيل ترى أن مفاوضاتها مع حماس فرصة سانحة لتنفيذ مخططها القديم والمتعلق بالمسجد الأقصى والتغيير الزماني والمكاني، مؤكدا أننا في فتح ستبقى القدس والاقصى عنوانا لا يمكن تجاوزهبالمطلق، وكما خضنا معارك عدة من أجل القدس، فنحن جاهزون للإستمرار حتى إحقاق حقوقنا الراسخة والثابتهوأكد القواسمي أننا نعتبر معركة القدس مصيرية، ولا حق مطلقا لليهود في المسجد الأقصى وباحاته، وأن العبث فيه وإغلاقه على هذا النحو تحت أي مبرر لا يدفعنا إلا الإستمرار في نهجنا وتصعيد مقاومتنا الشعبية في كل مكان وخاصة في القدس والتواجد الدائم في المسجد الأقصى.