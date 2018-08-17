شؤون فلسطينية

الديمقراطية وحماس: التهدئة في سياق استعادة 2014 بالقاهرة ورفع الحصار أولوية قصوى

الديمقراطية وحماس: التهدئة في سياق استعادة 2014 بالقاهرة ورفع الحصار أولوية قصوى
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إن وفدها إلى الحوار الوطني في القاهرة، عقد للقاءاً مهماً في العاصمة المصرية مع وفد قيادة حركة حماس، وتباحثا معاً في القضايا المدرجة على جدول أعمال جولة الحوار الحالية.

وأضافت الجبهة، في بيان صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن المباحثات الثنائية بين الوفدين تناولت قضية التهدئة، واتفقا على ضرورة التمسك باستعادة تفاهمات تهدئة العام 2014، التي توصلت لها الفصائل الفلسطينية في القاهرة في مفاوضات غير مباشرة مع سلطات الاحتلال، وعبر وفد فلسطيني موحد ضم خمسة فصائل، هي إلى جانب الجبهة الديمقراطية وحماس، حركة فتح والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وحركة الجهاد.

وأكد الطرفان أن ما سيتم بحثه لن يكون اتفاقاً جديداً، بل هو استكمال واستعادة لتفاهمات 2014، التي تم التوصل إليها تحت الرعاية المصرية، والتي اخترقتها وانتهكتها اسرائيل عدة مرات.

وأضاف البيان أن الطرفان اتفقا على أن تكون التهدئة وسيلة لخلق الشروط المناسبة والضرورية لرفع الحصار فوراً عن القطاع، باعتبار أن موضوع الحصار ورفعه أولوية وطنية قصوى على جدول الأعمال، وفي كل التحركات الميدانية والسياسية.

وأضاف البيان أن الجبهة الديمقراطية وحماس اتفقتا على أن يكون المحور الرئيسي للحوار، هو تحقيق الإجماع الوطني لتوفير التغطية الضرورية لهذا الموقف.

كما تناول الطرفان، حسب بيان الجبهة، ضرورة استئناف الجهود الرامية لأنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الداخلية، مع ضرورة الإلتزام بتفاهمات 12/10/2017 بين حركتي فتح وحماس، وبيان 22/11/2017 الصادر عن جولة الحوار الوطني في القاهرة. وأن يكون اتفاقا 2011 و 2013 بين الفصائل الفلسطينية في الحوار الشامل في القاهرة، والذي صادقت عليه اللجنة التنفيذية ورئيسها هما مرجعية عملية إنهاء الانقسام، ما يتطلب دعوة هيئة تفعيل م.ت.ف للإجتماع (وتضم رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية والأمناء العامين لـ 14 فصيلاً ورئيس المجلس الوطني وشخصيات مستقلة) للإتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية، وتنظيم انتخابات شاملة، لمجلس وطني جديد بقوام 350 عضواً، بنظام التمثيل النسبي الكامل، يعقد دورة توحيدية في مكان يتم التوافق عليه.

حضر الاجتماع عن الجبهة فهد سليمان نائب الأمين العام، وصالح ناصر (أبوناصر)، وخالد عطا عضوا المكتب السياسي.

كما حضر عن حماس صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي، وأعضاء المكتب السياسي للحركة موسى أبو مرزوق، عزة الرشق، حسام بدران ونزار العوض وطاهر النونو.

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