الكسواني: سلطات الاحتلال اعتدوا على المصلين اثناء صلاة العشاء وأصابوا عددا منهم



وأكد أن من صلى داخل المسجد الاقصى فقط الموظفون، وبعد صلاة العشاء تم ادخال بعض الموظفين لا يتجاوزن الـ 15 موظفاً فقط.



وقال: "دعونا المواطنين لأداء صلاة الفجر، فاذا كان الاقصى مفتوحا سنصلي بداخله، ولكن اذا كان مغلقا سيستمر الاعتصام على أبوابه".



وأعرب الكسواني عن رفضه بشكل كامل، اجراءات العبث بالمسجد الاقصى المبارك من قبل الاحتلال الذي يمارس الاعتداءات على المصلين والمسجد الاقصى.



خاص دنيا الوطنأكد الشيخ عمر الكسواني مدير المسجد الاقصى المبارك أن قوات الاحتلال الاسرائيلي عمل على اجلاء كافة المصلين من المسجد الاقصى المبارك، وذلك بعد عملية الطعن التي نفذت في البلدة القديمة بالقدس، والتي اسفرت عن استشهاد منفذها.وأشار الكسواني في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، إلى أن الموطنين ادوا صلاتي المغرب والعشاء عند بواب الاسباط، وفي اثناء صلاة العشاء اعتدت قوات الاحتلال الاسرائيلي على المصلين، بالضرب المبرح بالهراوات مما أسفر عن اصابة عدد منهم.