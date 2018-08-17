سفارة فلسطين بالقاهرة تصدر توضحياً حول الجرحى المتواجدين بالمشافي المصرية

فلسطين والجهات الفلسطينية في غزة قبل قدومهم الى مصر، لكن السفارة لم تتوان عن التنسيق مع مدير عام مستشفى العريش لمعرفه عدد الحالات التى وصلت هناك, ونسقت مع رئيس العمليات المركزية ومستشار الوزير للحالات الحرجة د.شريف وديع.





وعقب وصولهم نقاط الاخلاء في العريش قامت السفارة بعمل حلقة وصل للتنسيق مع غرفة العمليات الفرعية ثم المركزية في محافظة القاهرة لتوزيع المرضي على المشافي المصرية، حتى انها قامت بالتنسيق مع مكتب وزيرة الصحة لاختيار الجراحين لكل حالة.



وتقديم كافة أشكال المساعدة لهم.





وأكدت السفارة أن اللجنة الطبية المصرية برئاسة وكيل وزارة الصحة المصرية الدكتور عربي محمد تنسق مع المستشار الطبي للسفارة الدكتور حسام طوقان، حيث يتم ابلاغه بالحالات الوافدة و تنسيق أماكن علاجها في مستشفيات القاهرة وفقا لنوع

وتقدم سفير دولة فلسطين ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير دياب اللوح بجزيل الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والأجهزة المعنية نظير جهودهم في دعم ابناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة.





وعبرت السفارة عن جزيل شكرها وتقديرها لوزارة الصحة المصرية ووقوفها بجانب الشعب الفلسطيني للعمل على إنقاذ حياة جرحى قطاع غزة، وفتح ابواب المستشفيات المصرية لاستقبالهم، وتذليل كافة العقبات للتيسير على المواطنين الفلسطينين حتى يتعافون ويعودون للوطن بسلام.



رام الله - دنيا الوطنأصدرت سفارة فلسطين بالقاهرة بيان صحفي حول جرحى فلسطين الذين يتلقون العلاج في المشافي المصرية، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، جاء فيه:عطفا على ما جاء في إحدى الصحف حول ماهية دور السفارة في رعاية جرحى مسيرات العودة ، وسردها وقائع تجافي الحقيقة, وتعمل على تبديد كافة الجهود التي قامت بها السفارة -وهو واجبها بلاشك- تجاه أبناء شعبنا الذين يقدمون الغالي والنفيس لأرضهم ووطنهم، وجب توضيح التالي:منذ اللحظات الأولى التى قررت فيه القيادة المصرية فتح أبواب المستشفيات المصرية للجرحى الفلسطينيين منذ شهر يونيو الماضي, قام سفير دولة فلسطين بالقاهرة دياب اللوح بالتواصل مع معالي وزيرة الصحة المصرية د.هالة زايد، ومستشار الوزيرة للحالات والطب الحرج د.شريف وديع، من أجل التنسيق فيما يتعلق بتأمين دخول جرحى مسيرات العودة الذين وصلوا إلى العريش عبر منفذ رفح البري.ومن ثم أقيمت لجان طوارىء في مستشفى العريش بتكليف من وزارة الصحة المصرية، وقامت السفارة بالتنسيق معها فيما يختص بتحويل الجرحى الى المستشفيات المختصة كل حسب وضعه الصحى، بالنقل من مستشفى العريش الى مستشفيات القاهرة، وذلك بالرغم من عدم التنسيق المسبق بين سفارةوأكدت السفارة أنه فور وصول الجرحى وذويهم الى المستشفيات المصرية قام سعادة السفير دياب اللوح بتعليمات الرئيس محمود عباس بالتوجه الى كافة المستشفيات التى تستضيف الجرحى وذلك للاطمئنان على وضعهم الصحى والعلاج الذي يتلقونه والوقوف على مطالبهم ورعايتهم وقامالسفير بصحبة مستشارى وكوارد السفارة بتنظيم أكثر من زيارة دورية للجرحى فور وصول الحالات المستجدة وحرص على تواصلهم مع الملحقية الطبية لوضعهم في صورة أية عقبات تستجد عليهم لحلها حتى ان السفارة قامت بتوفير سكن لذويهم عقب انتهاء رحلتهم العلاجيه لحين عودتهم إلى الوطن بسلام.وأوضحت السفارة أن الملحقية الطبية بالسفارة لن تتوقف عن متابعة التنسيق مع وزارة الصحة المصرية والأجهزة المعنية المصرية فيما يتعلق بجرحى قطاع غزة سواء من خلال المستشار الطبي د . حسام طوقان والسفير شخصيا لمتابعة أحوال الجرحى داخل المستشفيات المقصودة في القاهرة،الإصابة والأماكن المتاحة، وأن بعض إشكالات الجرحى نتجت عن خروج الجرحى مباشرة من معبر رفح الى القاهرة دون المرور على لجنة العريش او سفارة فلسطين، وبالرغم من ذلك تعاملت السفارة مع أزماتهم ووفرت احتياجات من تواصل معها من غير المحولين عبر اللجنة.وأكدت السفارة أن جهود الجانبين المصري والفلسطيني مازالت مستمرة من أجل التنسيق بين مستشفيات جمهورية مصر العربية والجرحى الفلسطينيين الذين يصلون من قطاع غزة إلى مصر لتلقي العلاج، مؤكدة حرص القيادة الفلسطينية على معالجة جرحانا ومتابعة أوضاعهم الصحية حتى شفاءهمالتام والعودة إلى الوطن سالمين معافين.وأهابت السفارة بوسائل الإعلام توخي الدقة عندما يتعلق الأمر بالجرحى الفلسطينيين، وتغليب المهنية على الحسابات السياسية والحزبية، مشيرة الى أن عشرات الصحف والفضائيات التقوا بالجرحى ونقلوا أراء تناقض مع ما نشر في صحيفة بعينها.