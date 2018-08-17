شؤون فلسطينية

الأردن يدين إغلاق الأقصى ويطالب بوقف كل الإجراءات والاستفزازات بحقه

الأردن يدين إغلاق الأقصى ويطالب بوقف كل الإجراءات والاستفزازات بحقه
رام الله - دنيا الوطن
دانت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام، الناطقة الرسمية باسم الحكومة الأردنية جمانة غنيمات، إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على إغلاق جميع أبواب المسجد الأقصى المبارك اليوم الجمعة، وإخراج المصلين وطواقم إدارة أوقاف القدس منه.

وأوضحت غنيمات أن مثل هذه الممارسات المُدانة والمرفوضة تنتهك حرمة هذا المكان المقدّس وتستفز مشاعر المُصليّن والمسلمين في جميع أنحاء العالم، كما تمثل انتهاكاً لالتزامات إسرائيل، كقوة قائمة بالاحتلال في القدس الشرقية، بموجب القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وانتهاكاً أيضاً لكافة الأعراف والمواثيق الدولية التي تؤكد على ضرورة احترام أماكن العبادة للديانات كافة.

وحمّلت حكومة إسرائيل كامل المسؤولية عن هذه الاستفزازات. وطالبت بوقفها فوراً، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).

وقالت غنيمات: "إن المملكة تجري اتصالات وتقوم بتحركات مكثفة من أجل إعادة فتح جميع أبواب المسجد الأقصى فورا".

ولفتت إلى أن المملكة على اتصال مع الأشقاء الفلسطينيين للتشاور والتنسيق.

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