بعد عيد الأضحى.. الفصائل تستأنف جلسات الحوار بملفي التهدئة والمصالحة

رام الله - دنيا الوطن

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، عزت الرشق، إن حركته اختتمت مساء اليوم في العاصمة المصرية (القاهرة) جولة المشاورات مع الفصائل الفلسطينية حول التهدئة والمصالحة.





وأضاف الرشق، في تصريح له عبر (تويتر): "أكدنا حرصنا على أن تكون أية خطوات بالإطار الوطني، عرضنا رؤيتنا حول التهدئة".





وتابع الرشق: "استمعنا لأفكار وملاحظات مهمة من الأخوة في الفصائل، وسيتم استئناف الجهود بعد العيد إن شاء الله، نسأل الله التوفيق".

