الحية: بتنا في الشوط الأخير من جهود التهدئة في غزة

رام الله - دنيا الوطنقال الدكتور خليل الحية نائب رئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة: "بتنا في الشوط الاخير من الجهود المصرية والاممية والقطرية للتهدئة"، مضيفا: " نحن مع التهدئة في غزة ليعيش شعبنا كريما ونواصل النضال".جاء ذلك في تصريح له على قناة (الميادين)، لافتا إلى أن الكلام يجري الان حول مسار التهدئة، انطلاقا من التهدئة التي وقعت عام 2014.وفي سياق ذي صلة، قال الحية: "صفقة القرن بدأت في القدس وفي التنسيق الأمني"، مضيفا: "إذا لم ينظر الرئيس عباس بعيونه الوطنية، فإن التاريخ لن يقف عنده وسيتجاوزه".واعتبر نائب رئيس حركة حماس في قطاع غزة، أن الحكومة الفلسطينية جزء من الانقسام الفلسطيني.