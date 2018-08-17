شاهد لحظة محاولة شاب فلسطيني طعن أحد الجنود الإسرائيليين بالقدس





ويظهر الفيديو، اقتراب الشاب تجاه أحد الجنود الاسرائيليين في المنطقة، وأشهر سكينه وطعن الحارس، ولكن قوات الاحتلال أطلقت النار عليه الشاب مما أسفر عن استشهاده، بحسب رواية الاحتلال الإسرائيلي.





















رام الله - دنيا الوطننشر الاعلام الإسرائيلي مساء اليوم الجمعة، فيديو يوثق عملية الطعن التي نفذها شاب فلسطيني في البلدة القديمة بالقدس.