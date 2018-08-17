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الاعلام الإسرائيلي: الرئيس عباس سيوقف ميزانية غزة حال التوصل لإتفاق تهدئة خارج إطار المنظمة

الاعلام الإسرائيلي: الرئيس عباس سيوقف ميزانية غزة حال التوصل لإتفاق تهدئة خارج إطار المنظمة
الرئيس الفلسطيني محمود عباس
رام الله - دنيا الوطن
أفاد موقع (ريشت كان) الإسرائيلي، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ينوي وقف الميزانية المخصصة لقطاع غزة، إذا تم التوصل لاتفاق تهدئة بين حركة حماس والفصائل الفلسطينية من ناحية والاحتلال الإسرائيلي من ناحية أخرى، خارج إطار منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة.

ونقل الموقع عن مسؤول كبير في السلطة الفلسطينية قوله: "سنوقف ميزانية قطاع غزة بالكامل، إذا تم توقيع اتفاقية بين إسرائيل وحركة حماس".

وأضاف: "في اليوم التالي لمثل هذا الاتفاق سنوقف على الفور تحويل 96 مليون دولار، كنا نرسلها إلى قطاع غزة كل شهر".

وتابع المسؤول قوله: "نحن لسنا صراف مالي، وإذا وقّعت حماس اتفاقات مع دول، فعليها تحمل المسؤولية كاملة"، بحسب الموقع.

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