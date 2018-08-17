شؤون فلسطينية

فيديو.. الدكتور أبو مدين أصيب بحرب 2008 واستشهد عام 2018.. 10أعوام من العذاب

فيديو.. الدكتور أبو مدين أصيب بحرب 2008 واستشهد عام 2018.. 10أعوام من العذاب
خاص دنيا الوطن - أحمد العشي
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في وقت سابق، عن استشهاد الدكتور عبد الغني أبو مدين متأثرا بجراح أصيب بها في الحرب الاسرائيلي على قطاع غزة عام 2008.

"دنيا الوطن" زارت خيمة العزاء للشهيد أبو مدين والتي اقيمت في منزله وسط قطاع غزة.

تحدث عمار ابو مدين نجل الشهيد الدكتور لـ "دنيا الوطن" عن والده الشهيد وانجازاته في مجال الطب، لافتا إلى أنه من موالد عام 1953، وحصل على شهاد الدكتوراه من النمسا بتخصص الانف والاذن والحنجرة وعمل في عدة مستشفيات بقطاع غزة.

وأوضح عمار أن والده لم يكن يتاخر عن مساعدة اي مصاب فلسطيني، حيث كان يعمل في العديد من المؤسسات والجمعيات الخيرية.

وفي السياق، أشار نجل الشهيد، إلى أن والده اصيب في الرأس في اأول يوم من العملية البرية لقوات الاحتلال الاسرائيلي، واصفا حالته بالصعبة جدا.

المهندس حسين أبو مدين، شقيق الشهيد عبد الغني، أوضح أنه بعد اصابته تم تحويله الى جمهورية مصر العربية، ثم عاد الى قطاع غزة، ثم تم تحويله الى مستشفى تل هاشومير في الداخل الفلسطيني، ثم بعدها عاد الى قطاع غزة مرة اخرى ولكن اصابته بقيت كما هي.

الدكتور عيسى مسلم صديق الشهيد عبد الغني، أكد انه كان المثل الأعلى بالانضباط والعطاء المهني والاجتماعي، فهو كان يمثل الجسد الواحد في مستشفى الشفاء.

وقال: "كان الدكتور عبد الغني أستاذا لأطباء الأنف والأذن والحنجرة على مستوى قطاع غزة، وكان يمثل الركن الرئيسي في العمل المهني والانساني بوزارة الصحة".

وأضاف: "اصيب الدكتور عبد الغني في حرب 2008 بالدماغ، حيث كان متوجها لإسعاف المصابين، ولكن الاحتلال لا يفرق بين طبيب او كبير في السن، حيث تلقى شظية من صاروخ دخلت في الدماغ".

التفاصيل في الفيديو التالي ..


 





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