ردا على إغلاق أبواب المسجد الاقصى.. المواطنون يؤدون صلاة المغرب أمام باب الأسباط
رام الله - دنيا الوطن
أدى المواطنيون الفلسطينيون صلاة المغرب اليوم الجمعة، أمام باب الأسباط، بعد أن أغلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي جميع أبواب المسجد الاقصى المبارك، ومنعت الصلاة فيه.
أدى المواطنيون الفلسطينيون صلاة المغرب اليوم الجمعة، أمام باب الأسباط، بعد أن أغلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي جميع أبواب المسجد الاقصى المبارك، ومنعت الصلاة فيه.
يشار إلى أن، شاب فلسطيني استشهد برصاص الاحتلال الاسرائيلي مساء اليوم الجمعة، بزعم محاولته طعن جنود في البلدة القديمة بالقدس، مما دفع قوات الاحتلال الى تطويق المكان واغلاق أبواب المسجد الاقصى.
التعليقات