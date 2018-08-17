ردا على إغلاق أبواب المسجد الاقصى.. المواطنون يؤدون صلاة المغرب أمام باب الأسباط





يشار إلى أن، شاب فلسطيني استشهد برصاص الاحتلال الاسرائيلي مساء اليوم الجمعة، بزعم محاولته طعن جنود في البلدة القديمة بالقدس، مما دفع قوات الاحتلال الى تطويق المكان واغلاق أبواب المسجد الاقصى.









رام الله - دنيا الوطنأدى المواطنيون الفلسطينيون صلاة المغرب اليوم الجمعة، أمام باب الأسباط، بعد أن أغلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي جميع أبواب المسجد الاقصى المبارك، ومنعت الصلاة فيه.