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الأمم المتحدة توجه دعوات للمحادثات اليمنية بجنيف

الأمم المتحدة توجه دعوات للمحادثات اليمنية بجنيف
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الامم المتحدة، الجمعة، أن مارتن غريفيث المبعوث الدولي إلى اليمن، وجّه دعوات إلى الحكومة اليمنية الشرعية والجماعات الحوثية، لحضور محادثات للسلام بجنيف في السادس من أيلول/سبتمبر المقبل.

وأكد علي مجاور سفير اليمن في الأمم المتحدة بجنيف، أن حكومة بلاده منفتحة على المشاركة في هذه المباحثات، وذلك رغم ضعف احتمالات نجاحها، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية.

وأعلن غريفيث في وقت سابق من آب/أغسطس الجاري، عزم الأمم المتحدة دعوة الحكومة الشرعية والمتمردين في اليمن إلى جنيف لبحث إطار عمل لمفاوضات سلام.

وقال حينها أمام مجلس الأمن الدولي إن "الحل السلمي" لإنهاء الحرب في اليمن "أمر ممكن"، داعيا إلى إجراءات لبناء الثقة.

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