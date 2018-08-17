دولي

برنامج أميركي يحدد موعدا محتملا لنهاية العالم

برنامج أميركي يحدد موعدا محتملا لنهاية العالم
رام الله - دنيا الوطن
توقع برنامج رقمي في الولايات المتحدة، مؤخرا، أن يشهد عالمنا نهايته سنة 2040، أي أنه لم يتبق أمام البشرية سوى 21 سنة قبل الفناء.

وبحسب ما نقلت صحيفة (ديلي ستار)، البريطانية، فإن هيئة الإذاعة الأسترالية كانت قد نشرت في سبعينيات القرن الماضي تقريرا عن احتمال نهاية الحياة سنة 2040، وهو ما يتوافق مع تقديرات برنامج ذكي طوّره معهد ماساشوستش للتكنولوجيا في ولاية بوسطن الأميركية.

وتعتمد تقديرات نهاية العالم الخاصة بالمعهد على عدد من المؤشرات مثل التزايد السكاني المهول على كوكب الأرض، وتفاقم مشكلة التلوث دون أن يتمكن المجتمع الدولي من إيجاد حل لها، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وبحسب تقرير برنامج "وورد وان"، فإن جودة الحياة ستتراجع بصورة كارثية وقاتلة إذا استمر الوضع على ما هو عليه.

وصدرت في وقت سابق توقعات كثيرة بنهاية العالم، لكن باحثين أوضحوا أنها غير دقيقة، كما أن الكثير منها موجه للاستهلاك الإعلامي.

وترتبط توقعات نهاية العالم في العادة بترجيح حصول ظواهر فلكية كارثية، لكن التوقع الأخير يستند إلى تراجع موارد الأرض من جرّاء التغير المناخي، وعدة مشكلات أخرى تهدد البشرية بشكل فعلي.

أخبار ذات صلة

البرلمان الباكستاني ينتخب عمران خان رئيسا للوزراء

البرلمان الباكستاني ينتخب عمران خان رئيسا للوزراء

الشرطة تحقق مع نتنياهو في ملف بيزك 4000

الشرطة تحقق مع نتنياهو في ملف بيزك 4000

قائد عملية قتل بن لادن يهاجم ترامب ويوجه له رسالة

قائد عملية قتل بن لادن يهاجم ترامب ويوجه له رسالة

زعيم كوريا الشمالية لترامب: العقوبات الأمريكية أفعال &#34;العصابات&#34;

زعيم كوريا الشمالية لترامب: العقوبات الأمريكية أفعال "العصابات"

بدء تنفيذه فعلياً.. إيران تُعلن خبراً ساراً للسيدات

بدء تنفيذه فعلياً.. إيران تُعلن خبراً ساراً للسيدات

الليرة التركية تهوي مجدداً وتحذيرات من عقوبات أمريكية

الليرة التركية تهوي مجدداً وتحذيرات من عقوبات أمريكية

شاهد: بلدية إسرائيلية تقع بخطأ لُغوي يثير سخرية العرب

شاهد: بلدية إسرائيلية تقع بخطأ لُغوي يثير سخرية العرب

للمرة الأخيرة.. التحقيق مع نتنياهو في قضية &#34;الملف 4000&#34;

للمرة الأخيرة.. التحقيق مع نتنياهو في قضية "الملف 4000"

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

إصابة العشرات بالاختناق جراء قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية

إصابة العشرات بالاختناق جراء قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية

حماس: مسيرات العودة أجبرت الاحتلال للنزول لمطالبها.. تضحيات شعبنا ستُتَرجم لإنجازات

حماس: مسيرات العودة أجبرت الاحتلال للنزول لمطالبها.. تضحيات شعبنا ستُتَرجم لإنجازات

العشرات يشاركون في مسيرة نعلين الأسبوعية السلمية

العشرات يشاركون في مسيرة نعلين الأسبوعية السلمية

الاحتلال ينفذ مناورات عسكرية شرق جنين ويقتحم رمانة

الاحتلال ينفذ مناورات عسكرية شرق جنين ويقتحم رمانة

مئات المواطنين يؤدون صلاة الجمعة في قرية الخان الأحمر

مئات المواطنين يؤدون صلاة الجمعة في قرية الخان الأحمر

القناة 12: تعليمات التعامل مع المظاهرات سارية المفعول.. الجيش سيتصرف مع محاولات إطلاق المولوتوف

القناة 12: تعليمات التعامل مع المظاهرات سارية المفعول.. الجيش سيتصرف مع محاولات إطلاق المولوتوف

للمشاركة بجمعة (ثوار لأجل الأقصى).. بدء توافد الجماهير الفلسطينية لمخيمات العودة شرق القطاع

للمشاركة بجمعة (ثوار لأجل الأقصى).. بدء توافد الجماهير الفلسطينية لمخيمات العودة شرق القطاع

مصرع فتى (14 عاما) في حادث دهس بطولكرم

مصرع فتى (14 عاما) في حادث دهس بطولكرم

منوعات

بعد نادين نجيم ونيكول سابا.. بطلة &#34;الهيبة 3&#34; أجملهن

بعد نادين نجيم ونيكول سابا.. بطلة "الهيبة 3" أجملهن

فنان مغربي يُطيح بسعد لمجرد

فنان مغربي يُطيح بسعد لمجرد

القبض على هشام عبد الله في تركيا

القبض على هشام عبد الله في تركيا

الظهور الأول لابن حلا شيحة.. وجماله يُبهر مُتابعيها

الظهور الأول لابن حلا شيحة.. وجماله يُبهر مُتابعيها

صور قديمة لدينا الشربيني تثير سخرية جمهور عمرو دياب

صور قديمة لدينا الشربيني تثير سخرية جمهور عمرو دياب

مصفف شعر الاميرة ديانا يكشف سراً غير متوقع عن سبب قُصر شعرها

مصفف شعر الاميرة ديانا يكشف سراً غير متوقع عن سبب قُصر شعرها

كاظم الساهر يتحدّث عن غيرة خطيبته للمعجبات

كاظم الساهر يتحدّث عن غيرة خطيبته للمعجبات

بعد إعلان طلاقها.. غادة عادل بجلسة تصوير مثيرة على سرير في الشاطئ

بعد إعلان طلاقها.. غادة عادل بجلسة تصوير مثيرة على سرير في الشاطئ

نجمة سورية لإليسا: &#34;الله لا يردك&#34;

نجمة سورية لإليسا: "الله لا يردك"

وفاة رفيف الياسري في ظروف غامضة

وفاة رفيف الياسري في ظروف غامضة

عربي

الأمم المتحدة توجه دعوات للمحادثات اليمنية بجنيف

الأمم المتحدة توجه دعوات للمحادثات اليمنية بجنيف

ثمانية قتلى و14 إصابة في حادث تصادم حافلتين بمصر

ثمانية قتلى و14 إصابة في حادث تصادم حافلتين بمصر

شاهد: افتتاح فندق للقطط في العاصمة السورية (دمشق)

شاهد: افتتاح فندق للقطط في العاصمة السورية (دمشق)

شاهد: علماء آثار يكتشفون سراً دفيناً في مصر أقدم من الفراعنة

شاهد: علماء آثار يكتشفون سراً دفيناً في مصر أقدم من الفراعنة