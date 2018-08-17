فيديو: لحظة إصابة أحد المسعفين برصاص الاحتلال شرق جباليا







رام الله - دنيا الوطننشر فيديو على موقع التواصل الاجتماعي، فيديو يوضح لحظة اصابة احد المسعفين، خلال فعاليات مسيرة العودة اليوم الجمعة، على الحدود الشرقية لمخيم جباليا شمال قطاع غزة.وقد حملة فعاليات مسيرة العودة اليوم الجمعة، اسم جمعة (ثوار لأجل القدس والاقصى)، حيث أسفرت عن استشهاد شابين واصابات 270 اخرين.وتواصل قوات الاحتلال الاسرائيلي استهدافها للطواقم الطبية، حيث استشهد الاسبوع الماضي المسعف عبد الله القططي وقبله الشهيد رزان النجار على الحدود الشرقية لمدينة رفح جنوب قطاع غزة.