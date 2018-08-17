شؤون فلسطينية

قيادة حركة حماس تشارك في فعاليات جمعة (ثوار لأجل القدس والاقصى) شرق القطاع

قيادة حركة حماس تشارك في فعاليات جمعة (ثوار لأجل القدس والاقصى) شرق القطاع
رام الله - دنيا الوطن
شارت قيادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في فعاليات مسيرة العودة اليوم الجمعة، والتي حملت اسم (جمعة ثوار لأجل القدس والأقصى) على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وكان على رأس قيادة الحركة، اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي، وعضو المكتب السياسي خليل الحية، بالاضافة الى الى الدكتور احمد بحر النائب الاول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني الذين شاركوا في مسيرة العودة على الحدود الشرقية لمدينة غزة.

هذا وشارك يحيى السنوار قائد حركة حماس في مسيرات العودة شرق خانيونس جنوب قطاع غزة.

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