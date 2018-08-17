هيئة العودة: الجمعة المقبلة تحت اسم (الوفاء للطواقم الطبية والإعلامية)



يشار إلى أن فعاليات جمعة (ثوار لأجل القدس والأقصى)، أسفرت عن استشهاد شاب فلسطيني، واصابة 241 اخرين برصاص الاحتلال على الحدود الشرقية لقطاع غزة.



رام الله - دنيا الوطنأعلنت الهيئة الوطنية لمسيرة العودة وكسر الحصار، عن انتهاء فعاليات جمعة (ثوار لأجل القدس والاقصى)، معلنة في الوقت ذاته أن الجمعة المقبلة ستحمل اسم (جمعة الوفاء للطواقم الطبية والاعلامية).جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته الهيئة مساء اليوم الجمعة، عند الحدود الشرقية لمدينة غزة، مؤكدة أن مسيرات العودة متواصلة ولن تتوقف.وقالت الهيئة: "لا مقايضة ولا مساومة على حقوق الشعب الفلسطيني المتمثلة برفع الحصار بشكل كامل عن قطاع غزة".وأضافت: "شعبنا يوجه رسالة للمجتع الدولي بالتدخل لوقف جرائم الاحتلال".