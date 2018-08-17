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شؤون فلسطينية

فيديو: استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بزعم محاولته طعن جنود في البلدة القديمة بالقدس

فيديو: استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بزعم محاولته طعن جنود في البلدة القديمة بالقدس
رام الله - دنيا الوطن
استشهد فلسطيني اليوم الجمعة، بعد أن أطلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي النار عليه، بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن جنود في البلدة القديمة بالقدس.

وبحسب موقع (0404) الإسرائيلي، فان العملية لم تسفر عن وقوع اصابات بين الجنود الاسرائيليين، فيما تجري الشرطة الإسرائيلية عمليات بحث عن ثلاثة مشتبه بهم فروا من موقع العملية.

بدورها، أكدت القناة السابعة الإسرائيلية، أنه يتم الان علاج مستوطِنتيْن أصيبتا بالهلع في موقع محاولة الطعن بالقدس، حيث تم اطلاق النار على المنفذ وإصابتة، قبل ان يتم الاعلان عن استشهاده.

يذكر ان فلسطينيا نفذ امس الخميس، عملية دهس قرب مستوطنة (حفات جلعاد) عند مدينة نابلس، والتي أسفرت عن مقتل مستوطِنة.


 


 

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