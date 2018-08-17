إصابة العشرات بالاختناق جراء قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية

رام الله - دنيا الوطناصيب عشرات المواطنين والمتضامنين الاجانب بالاختناق الشديد بعد قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الاسبوعية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ ١٥ عاما لصالح مستعمرة قدوميم المقامة عنوة على اراضي القريةوذكر منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي ان جيش الاحتلال باغت المشاركين في المسيرة باطلاق كثيف للرصاص الحي وقنابل الغاز والاعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط مما ادى الى اصابة العشرات بحالات اختناق عولجت ميدانياواكد شتيوي ان مواجهات عنيفة اندلعت بين مئات الشبان وجنود الاحتلال استخدم الشبان خلالها الحجارة والزجاجات الفارغة ومنعوا تقدم الجنود باتجاه القرية مما دعا جيش الاحتلال الى اعتلاء جبل مطل على منازل المواطنين التي اطلق عليها قنابل الغاز مما ادى الى اصابة ساكنيها بالاختناق.وانطلقت المسيرة بعد صلاة الجمعة من مسجد عمر بن الخطاب بمشاركة المئات من ابناء البلدة وعدد من المتضامنين والنشطاء الاسرائيليين ومجموعة من الاعلاميين الكوريين الذين يعدون فيلما وثائقيا عن طبيعة الصراع الفلسطيني الاسرائيلي.