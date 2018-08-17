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شؤون فلسطينية

فيديو: شهيد و241 اصابة برصاص الاحتلال خلال جمعة (ثوار لأجل القدس) شرق القطاع

فيديو: شهيد و241 اصابة برصاص الاحتلال خلال جمعة (ثوار لأجل القدس) شرق القطاع
رام الله - دنيا الوطن
أعلن أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة عن استشهاد الشاب كريم أبو فطاير (30 عاما) برصاص الاحتلال في الرأس، خلال مشاركته في فعاليات مسيرة العودة والتي حملت اسم جمعة (ثوار لأجل القدس والاقصى).

وأشار القدرة في تصريح له على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، أن عدد الاصابات بلغ 241 اصابة بجراح مختلفة والاختناق، تم علاج 166 حالة في النقاط الطبية، و75 اخرى بالمستشفيات.

وأوضح القدرة أن هناك 40 اصابة بالرصاص الحي، لافتا في الوقت ذاته إلى أن من بين الاصابات 18 طفلا، وأربعة مسعفين أصيبوا بالاختناق بالغاز.

وكان الدكتور أيمن السحباني مدير الاسعاف والطوارئ في مستشفى الشفاء، قد أفاد في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن هناك ست اصابات بالرصاص الحي وصلت إلى مستشفى الشفاء، لافتا إلى أن جميعها بالاطراف السفلية، واصفا حالتهم ما بين المتوسطة والطفيفة.

في غضون ذلك، أفادت فضائية الاقصى في خبر عاجل، أن طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال ألقت قنابل الغاز المسيل للدموع على المواطنين الفلسطينيين، على الحدود الشرقية لمخيم جباليا شمال القطاع.

وبدأ العشرات من الغزيين بالتوافد إلى السياج الحدودي في قطاع غزّة؛ للمشاركة مسيرة العودة الواحدة والعشرين، وتكتسب مسيرة العودة اليوم أهميّة خاصّة لأنها تشكّل اختبارًا هامًا للتهدئة التي جرت بلورتها في قطاع غزّة، بوساطة مصريّة، وأسفرت عن فتح معبر كرم أبو سالم بالكامل "مقابل الهدوء والانضباط في مسيرات العودة".


 



 


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