البرلمان الباكستاني ينتخب عمران خان رئيسا للوزراء

رام الله - دنيا الوطنانتخب البرلمان الباكستاني الجديد بأغلبية مطلقة، الجمعة، بطل الكريكت السابق، عمران خان، رئيسا للوزراء في البلاد.وقال رئيس البرلمان، أسد قيصر، بعد التصويت: "إن خان حاز على 176 صوتا، فيما كان يحتاج إلى أغلبية مطلقة من 172 صوتا، بينما حصل منافسه، شهباز شريف، من حزب الرابطة الإسلامية على 96 صوتا"، وفق ما نقلته وكالة (فرانس برس).وكان خان، قد أعلن عن فوز حزبه "حركة الإنصاف" في الانتخابات البرلمانية التي جرت في أواخر تموز/يوليو الماضي، على حساب المنافس الرئيسي، حزب الرابطة الإسلامية، بحسب ما أورده موقع (سكاي نيوز).ونالت حركة خان أعلى نسبة تصويت في الانتخابات التي أجريت في 26 تموز/يوليو الماضي بواقع 116 مقعدا، لكنها لم تنل الغالبية بالبرلمان المكون من 324 مقعدا، مما اضطرها لعقد تحالفات مع أحزاب أخرى.وقاد خان، الذي تلقى تعليمه في جامعة أوكسفورد البريطانية، منتخب بلاده للفوز بكأس العالم للكريكت عام 1992، ودخل عالم السياسة بعد ذلك بأربع سنوات.ومن المقرر أن يؤدي خان اليمين رئيس للوزراء، السبت، في ولاية تستمر خمس سنوات.