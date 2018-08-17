ثمانية قتلى و14 إصابة في حادث تصادم حافلتين بمصر

رام الله - دنيا الوطنلقي ثمانية أشخاص مصرعهم اليوم الجمعة، فيما أصيب 14 آخرون8 أشخاص وأصيب 14 آخرون، في حادث سير مروّع تصادمت فيه حافلتان على الطريق الساحلي، بمحافظة البحر الأحمر المصرية.وقال بدوي سعيد مدير الإسعاف في المحافظة: "إن 15 سيارة إسعاف توجهت إلى موقع الحادث من نقاط الإسعاف المنتشرة على الطريق لنقل المصابين إلى الغردقة، عاصمة المحافظة، والقصير إحدى مدنها"، وفقا لوكالة (رويترز).وأضاف: "إن أحد المصابين حالته خطيرة، مشيرا إلى أنه جرى نقله إلى مستشفى بالغردقة.وبدروها، قالت وكيلة وزارة الصحة، نجلاء حماد: "إن جثامين المتوفين نقلت إلى مستشفى القصير العام"، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).من جانبه، أوضح مصدر أمني أن التصادم وقع بين حافلة كبيرة وأخرى صغيرة وإن سببه لم يتبين بعد.