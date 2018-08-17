شؤون فلسطينية

حماس: مسيرات العودة أجبرت الاحتلال للنزول لمطالبها.. تضحيات شعبنا ستُتَرجم لإنجازات

حماس: مسيرات العودة أجبرت الاحتلال للنزول لمطالبها.. تضحيات شعبنا ستُتَرجم لإنجازات
رام الله - دنيا الوطن
أكدت حركة المقاومة الاسلامية (حماس)، أن مسيرات العودة وكسر الحصار، أربكت حسابات الاحتلال الاسرائيلي، وأجبرته للنزول لمطالبها ودفع استحقاقاتها.

وأشارت الحركة على لسان الناطق باسمها عبد اللطيف القانوع، إلى أن المسيرات ستبقى ماضية لتحقيق كامل أهدافها، لافتا إلى أن تضحيات الشعب الفلسطيني ستترجم لإنجازات وطنية قريبا.

وكانت الجماهير الفلسطينية، قد بدأت اليوم الجمعة، بالتوافد الى مخيمات العودة شرق قطاع غزة؛ للمشاركة في فعاليات مسيرة العودة والتي حملت اسم (جمعة الثوار لأجل القدس والأقصى"، بدعوة من الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار.


أخبار ذات صلة

العشرات يشاركون في مسيرة نعلين الأسبوعية السلمية

العشرات يشاركون في مسيرة نعلين الأسبوعية السلمية

الاحتلال ينفذ مناورات عسكرية شرق جنين ويقتحم رمانة

الاحتلال ينفذ مناورات عسكرية شرق جنين ويقتحم رمانة

مئات المواطنين يؤدون صلاة الجمعة في قرية الخان الأحمر

مئات المواطنين يؤدون صلاة الجمعة في قرية الخان الأحمر

(هآرتس) تكشف: هذا سبب اهتمام اسرائيل بإنجاز اتفاق التهدئة مع حماس

(هآرتس) تكشف: هذا سبب اهتمام اسرائيل بإنجاز اتفاق التهدئة مع حماس

القناة 12: تعليمات التعامل مع المظاهرات سارية المفعول.. الجيش سيتصرف مع محاولات إطلاق المولوتوف

القناة 12: تعليمات التعامل مع المظاهرات سارية المفعول.. الجيش سيتصرف مع محاولات إطلاق المولوتوف

للمشاركة بجمعة (ثوار لأجل الأقصى).. بدء توافد الجماهير الفلسطينية لمخيمات العودة شرق القطاع

للمشاركة بجمعة (ثوار لأجل الأقصى).. بدء توافد الجماهير الفلسطينية لمخيمات العودة شرق القطاع

مصرع فتى (14 عاما) في حادث دهس بطولكرم

مصرع فتى (14 عاما) في حادث دهس بطولكرم

بغياب وفد (فتح).. قيادة المخابرات المصرية تجتمع غداً بالفصائل لبحث التهدئة

بغياب وفد (فتح).. قيادة المخابرات المصرية تجتمع غداً بالفصائل لبحث التهدئة

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

العشرات يشاركون في مسيرة نعلين الأسبوعية السلمية

العشرات يشاركون في مسيرة نعلين الأسبوعية السلمية

الاحتلال ينفذ مناورات عسكرية شرق جنين ويقتحم رمانة

الاحتلال ينفذ مناورات عسكرية شرق جنين ويقتحم رمانة

مئات المواطنين يؤدون صلاة الجمعة في قرية الخان الأحمر

مئات المواطنين يؤدون صلاة الجمعة في قرية الخان الأحمر

مصرع فتى (14 عاما) في حادث دهس بطولكرم

مصرع فتى (14 عاما) في حادث دهس بطولكرم

مستوطنون يحطمون 200 شجرة ونحو 40 سيارة جنوب نابلس

مستوطنون يحطمون 200 شجرة ونحو 40 سيارة جنوب نابلس

وفاة ثلاثة أطفال في حوادث منفصلة بطولكرم وقطاع غزة

وفاة ثلاثة أطفال في حوادث منفصلة بطولكرم وقطاع غزة

شاهد: لماذا هرب جندي إسرائيلي من الخدمة على حدود غزة؟

شاهد: لماذا هرب جندي إسرائيلي من الخدمة على حدود غزة؟

محكمة إسرائيلية تمدد اعتقال الزميل الصحفي (علي دار علي)

محكمة إسرائيلية تمدد اعتقال الزميل الصحفي (علي دار علي)

منوعات

بعد نادين نجيم ونيكول سابا.. بطلة &#34;الهيبة 3&#34; أجملهن

بعد نادين نجيم ونيكول سابا.. بطلة "الهيبة 3" أجملهن

فنان مغربي يُطيح بسعد لمجرد

فنان مغربي يُطيح بسعد لمجرد

القبض على هشام عبد الله في تركيا

القبض على هشام عبد الله في تركيا

الظهور الأول لابن حلا شيحة.. وجماله يُبهر مُتابعيها

الظهور الأول لابن حلا شيحة.. وجماله يُبهر مُتابعيها

صور قديمة لدينا الشربيني تثير سخرية جمهور عمرو دياب

صور قديمة لدينا الشربيني تثير سخرية جمهور عمرو دياب

مصفف شعر الاميرة ديانا يكشف سراً غير متوقع عن سبب قُصر شعرها

مصفف شعر الاميرة ديانا يكشف سراً غير متوقع عن سبب قُصر شعرها

كاظم الساهر يتحدّث عن غيرة خطيبته للمعجبات

كاظم الساهر يتحدّث عن غيرة خطيبته للمعجبات

بعد إعلان طلاقها.. غادة عادل بجلسة تصوير مثيرة على سرير في الشاطئ

بعد إعلان طلاقها.. غادة عادل بجلسة تصوير مثيرة على سرير في الشاطئ

نجمة سورية لإليسا: &#34;الله لا يردك&#34;

نجمة سورية لإليسا: "الله لا يردك"

وفاة رفيف الياسري في ظروف غامضة

وفاة رفيف الياسري في ظروف غامضة

عربي

ثمانية قتلى و14 إصابة في حادث تصادم حافلتين بمصر

ثمانية قتلى و14 إصابة في حادث تصادم حافلتين بمصر

شاهد: افتتاح فندق للقطط في العاصمة السورية (دمشق)

شاهد: افتتاح فندق للقطط في العاصمة السورية (دمشق)

شاهد: علماء آثار يكتشفون سراً دفيناً في مصر أقدم من الفراعنة

شاهد: علماء آثار يكتشفون سراً دفيناً في مصر أقدم من الفراعنة

بمئة مليون دولار.. السعودية تدعم التحالف الدولي في سوريا

بمئة مليون دولار.. السعودية تدعم التحالف الدولي في سوريا