حماس: مسيرات العودة أجبرت الاحتلال للنزول لمطالبها.. تضحيات شعبنا ستُتَرجم لإنجازات





وأشارت الحركة على لسان الناطق باسمها عبد اللطيف القانوع، إلى أن المسيرات ستبقى ماضية لتحقيق كامل أهدافها، لافتا إلى أن تضحيات الشعب الفلسطيني ستترجم لإنجازات وطنية قريبا.





وكانت الجماهير الفلسطينية، قد بدأت اليوم الجمعة، بالتوافد الى مخيمات العودة شرق قطاع غزة؛ للمشاركة في فعاليات مسيرة العودة والتي حملت اسم (جمعة الثوار لأجل القدس والأقصى"، بدعوة من الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار.









رام الله - دنيا الوطنأكدت حركة المقاومة الاسلامية (حماس)، أن مسيرات العودة وكسر الحصار، أربكت حسابات الاحتلال الاسرائيلي، وأجبرته للنزول لمطالبها ودفع استحقاقاتها.