العشرات يشاركون في مسيرة نعلين الأسبوعية السلمية

رام الله - دنيا الوطنشارك عشرات المواطنين في مسيرة قرية نعلين الأسبوعية السلمية المناهضة الاستيطان والجدار العنصري، والتي خرجت اليوم الجمعة، تضامنا مع مراسل تلفزيون فلسطين علي دار علي، ورفضا لاعتقال الصحفيين وكتم صوت الاعلام الفلسطيني.وحملت المسيرة شعار "لا لتكميم الأفواه" تضامنا مع الأسرى الصحفيين في سجون الاحتلال، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).وجاب المشاركون الذين رفعوا العلم الفلسطيني شوارع القرية وصولا إلى بوابة الجدار الشرقية حيث اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال.