الاحتلال ينفذ مناورات عسكرية شرق جنين ويقتحم رمانة

رام الله - دنيا الوطننفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، مناورات عسكرية شرق جنين فيما اقتحمت قرية رمانة.وقالت مصادر محلية: "إن جنود الاحتلال انتشروا وبأعداد كبيرة في السفوح الجبلية الواقعة بين بلدتي المطلة والمغير شرق مدينة جنين، ونفذوا مناورات وتدريبات عسكرية امتدت لشوارع بلدة المطلة وبين منازل مواطنيها"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).وأشارت إلى أن جنود الاحتلال ومنذ نحو شهر تقريبا وهم يجرون عمليات تدريب مكثفة في هذه المنطقة الجبلية التي تقع قرب جدار الفصل العنصري في المنطقة الشرقية لجنين؛ ما يتسبب بالتشويش على حياة المواطنين في المنطقة.وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال قرية رمانة غرب جنين، وسيرت مركباتها العسكرية في شوارع القرية بطريقة استفزازية.