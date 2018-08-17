دولي

الشرطة تحقق مع نتنياهو في ملف بيزك 4000

الشرطة تحقق مع نتنياهو في ملف بيزك 4000
رام الله - دنيا الوطن
حققت الشرطة منذ صباح اليوم الجمعة، مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو في الملف المعروف إعلاميا برقم 4000، حيث يُشتبه بمنحه مزايا لمجموعة (بيزك) للاتصالات مقابل تلقيه تغطية إيجابية في موقع (والا) الإخباري.

ويعتبر هذا التحقيق، هو الأخير مع نتنياهو في ملف (بيزك)، باستثناء تحقيق أخير في الملفين ألف وألفين والذي سوف تجريه معه وحدة الغش والاحتيال القطرية، وذلك في أعقاب إفادات لشاهدي الحق العام، بحسب ما جاء على موقع (عكا).

يشار إلى أنه تم التحقيق مع نتنياهو للمرة العاشرة في مسكنه الرسمي بالقدس لمدة استمرت 4 ساعات. وذلك على خلفية الملف المعروف إعلاميا ب4000. 

وفي المقابل تم التحقيق مع شاؤول الوفيتش المدير العام لشركة (بيزك). 

وقال نتنياهو إنه لم يجر أي صفقة مع الوفيتش مقابل تغطية إيجابية في موقع (والا) الاخباري.

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