(هآرتس) تكشف: هذا سبب اهتمام اسرائيل بإنجاز اتفاق التهدئة مع حماس

رام الله - دنيا الوطنكشفت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، اليوم الجمعة، عن أسباب سعي "إسرائيل" في التوصل لاتفاق تهدئة في غزة مع حماس والفصائل الفلسطينية.وذكرت (هآرتس) في مقال لها، أنه إذا تم التوصل إلى هدوء في القطاع، فإن هذا سيمكن الجيش الإسرائيلي من العودة في تركيز كل اهتمامه على الجبهة الشمالية، وبالأساس على المعركة الاستخبارية والعسكرية مع إيران.وقالت الصحيفة: "إن محادثات مع عدد من الشخصيات الأمنية والسياسية الإسرائيلية والأمريكية رفيعة المستوى؛ تظهر تفاهمات مشابهة جدا بخصوص الواقع الاستراتيجي، الذي نشأ بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران في أيار/ مايو الماضي".وحول تفاصيل اتفاق التهدئة المرتقب في غزة، أشارت الصحيفة إلى أن الاتفاق الجديد يتطابق مع التفاهمات التي تمت في نهاية الحرب على القطاع في 2014، لافتة إلى أن الجيش الإسرائيلي اعترف دون صعوبة أنه بدأ في تطبيق المراحل الأولى من الاتفاق، الذي يمكن أن يؤدي إلى تهدئة طويلة.وقالت: "إن وزيرالجيش أفيغدور ليبرمان كان الأمر بالنسبة إليه أكثر صعوبة"، مبينة أن ليبرمان قال في آخر تصريحاته دون أن يرف له جفن بأنه لا يوجد لإسرائيل تفاهمات مع حماس.وتهكمت الصحيفة على تصريحات ليبرمان قائلة بسخرية: "كأن الوسطاء من الأمم المتحدة ومن المخابرات المصرية ينتقلون بين تل أبيب وغزة فقط، من أجل الاجتماع مع ممثلي لجان الأحياء".ونوهت الصحيفة إلى أن الاتفاق الجديد يبقي الباب مفتوحا أمام تسهيل المهمة أكثر مستقبلا، إذا تم الحفاظ على وقف كامل لإطلاق النار لفترة طويلة، مشددة على أن السلوك المحسوب للمستوى السياسي والمسؤولية التي أظهرها المستوى العسكري، منعت حربا في غزة هذا الصيف.