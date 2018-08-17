القناة 12: تعليمات التعامل مع المظاهرات سارية المفعول.. الجيش سيتصرف مع محاولات إطلاق المولوتوف
رام الله - دنيا الوطن
نقلت القناة 12 الإسرائيلية، عن مصدر في الجيش الاسرائيلي قوله: "إن التعليمات والتوجيهات للتعامل مع التظاهرات على حدود قطاع غزة لا تزال سارية المفعول".
نقلت القناة 12 الإسرائيلية، عن مصدر في الجيش الاسرائيلي قوله: "إن التعليمات والتوجيهات للتعامل مع التظاهرات على حدود قطاع غزة لا تزال سارية المفعول".
وأضاف: "لن تسمح القوات بالإضرار أو عبور السياج، وسوف نتصرف ضد محاولات إطلاق المولوتوف"، بحسب القناة ذاتها.
وبدأت الجماهير الفلسطينية بالتوافد اليوم الجمعة، إلى مخيمات العودة على الحدود الشرقية لقطاع غزة؛ للمشاركة في فعاليات جمعة (ثوار لاجل القدس والأقصى)، بدعوة من الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار.
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