شؤون فلسطينية

للمشاركة بجمعة (ثوار لأجل الأقصى).. بدء توافد الجماهير الفلسطينية لمخيمات العودة شرق القطاع

للمشاركة بجمعة (ثوار لأجل الأقصى).. بدء توافد الجماهير الفلسطينية لمخيمات العودة شرق القطاع
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
توافدت الجماهير الفلسطينية اليوم الجمعة، الى مخيمات العودة على الحدود الشرقية لقطاع غزة؛ للمشاركة في فعاليات جمعة (ثوار لأجل الأقصى).

وبحسب مصادر محلية، فقد بدأ المتظاهرون بإشعال الاطارات المطاطية قرب السياج الفاصل شرق مدينة غزة.

وكانت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، قد دعت في وقت سابق للمشاركة في فعاليات مسيرة العودة اليوم الجمعة بعنوان (جمعة ثوار لأجل الأقصى)، مجددة تأكيدها على سلمية هذه المسيرات.

وأكدت الهيئة أنها مستمرة في فعاليايت مسيرة العودة حتى تحقيق أهدافها كاملة بكسر الحصار عن قطاع غزة وحق العودة.

يشار إلى أن وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، قد أعلنت، أن احصائية الشهداء والاصابات، منذ انطلاق مسيرات العودة في 30 آذار/مارس حتى اللحظة، وصلت الى 169 شهيداً، واكثر من 18 الف إصابة.

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