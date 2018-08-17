شؤون فلسطينية

مصرع فتى (14 عاما) في حادث دهس بطولكرم

مصرع فتى (14 عاما) في حادث دهس بطولكرم
رام الله - دنيا الوطن
لقي الفتى عبد الهادي إياد عبد الهادي عودة (14 عاما) مصرعه، بعد تعرضه لحادث دهس وقع في منطقة عزبة شوفة جنوب شرق طولكرم.

بدوره، أفاد العقيد لؤي ارزيقات المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية، أن الشرطة اوقفت السائق، وباشرت بإجراءات التحقيق.

وتشهد مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة بشكل شبه يومي، عدة حوادث سير ما بين ذاتية ودهس واصطدام، والتي تسفر عن اصابات تارة ووفيات تارة أخرى.

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شؤون فلسطينية

مصرع فتى (14 عاما) في حادث دهس بطولكرم

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