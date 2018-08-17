شاهد: افتتاح فندق للقطط في العاصمة السورية (دمشق)

شهدت العاصمة السورية، دمشق، افتتاح فندق هو الأول من نوعه، إذ أنه مخصص للقطط فقط، حيث يحمل اسم (بو كاتس).





ويتيح الفندق، وفق ما أوردت وكالة (سبوتنك) للأنباء، لمربي القطط ترك قططهم خلال سفرهم مقابل 500 ليرة سورية في اليوم، من أجل تقديم العناية لها، حسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية، نقلاً عن رواية مؤسسي الفندق على "فيسبوك".



رام الله - دنيا الوطنوما دفع أصحاب الفندق، وهما الزوجان محمد بطحة ولين آغا، لتدشينه، هو مرض قططهم الأربعة، وإيداعهم عند الطبيب البيطري، نتيجة الإهمال، بعدما تركوهم عند أحد الأصدقاء أثناء سفرهما للخارج.