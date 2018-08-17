دولي

قائد عملية قتل بن لادن يهاجم ترامب ويوجه له رسالة

قائد عملية قتل بن لادن يهاجم ترامب ويوجه له رسالة
صورة توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
دان الأدميرال الأميركي ويليام ماكرايفن، قائد العملية التي قتل فيها أسامة بن لادن في باكستان، الرئيس دونالد ترامب، الخميس، لسحبه الترخيص الأمني من المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية جون برينان، وطلب منه سحب ترخيصه كذلك.

ودافع الأدميرال المتقاعد، الذي يحمل العديد من الأوسمة في رسالة مفتوحة نشرتها صحيفة (واشنطن بوست) عن برينان بوصفه أحد أرقى الموظفين الذين عرفتهم، متهماً ترامب باستخدام تكتيكات حقبة المكارثية، وهو مصطلح سياسي نسبة إلى السناتور جوزيف مكارثي في الخمسينيات، حين كان يتم اتهام اشخاص بالشيوعية دون أدلة كافية.

وكتب ماكرايفن: "القليل من الأميركيين قدموا أكثر من جون لحماية هذه البلاد، ورجل بنزاهة لا تقارن، ولم تكن شخصيته وصدقه يوما محل شك، إلا من هؤلاء الذين لا يعرفونه".

وقال مخاطباً ترامب:"سأعتبره شرفاً لي إذا سحبت ترخيصي الأمني أيضا، ليكون باستطاعتي إضافة اسمي إلى قائمة الرجال والنساء الذين رفعوا الصوت ضد رئاستك".

وكان ماكرايفن رئيس قيادة العمليات الخاصة المشتركة بين عامي 2011 و2014، وأشرف على العملية التي قامت بها قوات خاصة من مشاة البحرية على المنزل الذي كان يختبئ فيه بن لادن في باكستان عام 2011، وأدت إلى قتله.

أخبار ذات صلة

زعيم كوريا الشمالية لترامب: العقوبات الأمريكية أفعال &#34;العصابات&#34;

زعيم كوريا الشمالية لترامب: العقوبات الأمريكية أفعال "العصابات"

بدء تنفيذه فعلياً.. إيران تُعلن خبراً ساراً للسيدات

بدء تنفيذه فعلياً.. إيران تُعلن خبراً ساراً للسيدات

الليرة التركية تهوي مجدداً وتحذيرات من عقوبات أمريكية

الليرة التركية تهوي مجدداً وتحذيرات من عقوبات أمريكية

شاهد: بلدية إسرائيلية تقع بخطأ لُغوي يثير سخرية العرب

شاهد: بلدية إسرائيلية تقع بخطأ لُغوي يثير سخرية العرب

للمرة الأخيرة.. التحقيق مع نتنياهو في قضية &#34;الملف 4000&#34;

للمرة الأخيرة.. التحقيق مع نتنياهو في قضية "الملف 4000"

اعتاد اغتصاب الراهبات.. استقالة راهب كبير في الصين

اعتاد اغتصاب الراهبات.. استقالة راهب كبير في الصين

بعد سلسلة فضائح.. والد ميغان ماركل يتوسل لها من أجل هذا الطلب

بعد سلسلة فضائح.. والد ميغان ماركل يتوسل لها من أجل هذا الطلب

(الشاباك) منع دخول 250 شخصًا إلى إسرائيل منذ مطلع 2018

(الشاباك) منع دخول 250 شخصًا إلى إسرائيل منذ مطلع 2018

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

مستوطنون يحطمون 200 شجرة ونحو 40 سيارة جنوب نابلس

مستوطنون يحطمون 200 شجرة ونحو 40 سيارة جنوب نابلس

وفاة ثلاثة أطفال في حوادث منفصلة بطولكرم وقطاع غزة

وفاة ثلاثة أطفال في حوادث منفصلة بطولكرم وقطاع غزة

محكمة إسرائيلية تمدد اعتقال الزميل الصحفي (علي دار علي)

محكمة إسرائيلية تمدد اعتقال الزميل الصحفي (علي دار علي)

مشعل: هذا ما كان سيفعله ياسر عرفات بالإنقسام الفلسطيني لو كان حياً

مشعل: هذا ما كان سيفعله ياسر عرفات بالإنقسام الفلسطيني لو كان حياً

زوارق الاحتلال تفتح نيران أسلحتها تجاه مراكب الصيادين في بحر السودانية

زوارق الاحتلال تفتح نيران أسلحتها تجاه مراكب الصيادين في بحر السودانية

الفلسطينيون يستعدون لجمعة (ثوار من أجل القدس والأقصى)

الفلسطينيون يستعدون لجمعة (ثوار من أجل القدس والأقصى)

قيادي فلسطيني: التهدئة مرتبطة بالتزام الاحتلال برفع الحصار وتفاهمات 2014

قيادي فلسطيني: التهدئة مرتبطة بالتزام الاحتلال برفع الحصار وتفاهمات 2014

كتائب الأقصى تصدر توضيحاً مهماً حول بيان منسوب لها بخصوص التهدئة

كتائب الأقصى تصدر توضيحاً مهماً حول بيان منسوب لها بخصوص التهدئة

منوعات

بعد نادين نجيم ونيكول سابا.. بطلة &#34;الهيبة 3&#34; أجملهن

بعد نادين نجيم ونيكول سابا.. بطلة "الهيبة 3" أجملهن

فنان مغربي يُطيح بسعد لمجرد

فنان مغربي يُطيح بسعد لمجرد

القبض على هشام عبد الله في تركيا

القبض على هشام عبد الله في تركيا

الظهور الأول لابن حلا شيحة.. وجماله يُبهر مُتابعيها

الظهور الأول لابن حلا شيحة.. وجماله يُبهر مُتابعيها

صور قديمة لدينا الشربيني تثير سخرية جمهور عمرو دياب

صور قديمة لدينا الشربيني تثير سخرية جمهور عمرو دياب

مصفف شعر الاميرة ديانا يكشف سراً غير متوقع عن سبب قُصر شعرها

مصفف شعر الاميرة ديانا يكشف سراً غير متوقع عن سبب قُصر شعرها

كاظم الساهر يتحدّث عن غيرة خطيبته للمعجبات

كاظم الساهر يتحدّث عن غيرة خطيبته للمعجبات

بعد إعلان طلاقها.. غادة عادل بجلسة تصوير مثيرة على سرير في الشاطئ

بعد إعلان طلاقها.. غادة عادل بجلسة تصوير مثيرة على سرير في الشاطئ

نجمة سورية لإليسا: &#34;الله لا يردك&#34;

نجمة سورية لإليسا: "الله لا يردك"

وفاة رفيف الياسري في ظروف غامضة

وفاة رفيف الياسري في ظروف غامضة

عربي

شاهد: افتتاح فندق للقطط في العاصمة السورية (دمشق)

شاهد: افتتاح فندق للقطط في العاصمة السورية (دمشق)

شاهد: علماء آثار يكتشفون سراً دفيناً في مصر أقدم من الفراعنة

شاهد: علماء آثار يكتشفون سراً دفيناً في مصر أقدم من الفراعنة

بمئة مليون دولار.. السعودية تدعم التحالف الدولي في سوريا

بمئة مليون دولار.. السعودية تدعم التحالف الدولي في سوريا

السعودية تكشف تفاصيل إحباط هجوم كبير لتنظيم الدولة في البكيرية

السعودية تكشف تفاصيل إحباط هجوم كبير لتنظيم الدولة في البكيرية