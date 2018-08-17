قائد عملية قتل بن لادن يهاجم ترامب ويوجه له رسالة

وكتب ماكرايفن: "القليل من الأميركيين قدموا أكثر من جون لحماية هذه البلاد، ورجل بنزاهة لا تقارن، ولم تكن شخصيته وصدقه يوما محل شك، إلا من هؤلاء الذين لا يعرفونه".





وقال مخاطباً ترامب:"سأعتبره شرفاً لي إذا سحبت ترخيصي الأمني أيضا، ليكون باستطاعتي إضافة اسمي إلى قائمة الرجال والنساء الذين رفعوا الصوت ضد رئاستك".





وكان ماكرايفن رئيس قيادة العمليات الخاصة المشتركة بين عامي 2011 و2014، وأشرف على العملية التي قامت بها قوات خاصة من مشاة البحرية على المنزل الذي كان يختبئ فيه بن لادن في باكستان عام 2011، وأدت إلى قتله.



رام الله - دنيا الوطندان الأدميرال الأميركي ويليام ماكرايفن، قائد العملية التي قتل فيها أسامة بن لادن في باكستان، الرئيس دونالد ترامب، الخميس، لسحبه الترخيص الأمني من المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية جون برينان، وطلب منه سحب ترخيصه كذلك.ودافع الأدميرال المتقاعد، الذي يحمل العديد من الأوسمة في رسالة مفتوحة نشرتها صحيفة (واشنطن بوست) عن برينان بوصفه أحد أرقى الموظفين الذين عرفتهم، متهماً ترامب باستخدام تكتيكات حقبة المكارثية، وهو مصطلح سياسي نسبة إلى السناتور جوزيف مكارثي في الخمسينيات، حين كان يتم اتهام اشخاص بالشيوعية دون أدلة كافية.