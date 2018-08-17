الجيش الإسرائيلي: سنختبر اليوم التزام حماس بالحفاظ على الهدوء بغزة

رام الله - دنيا الوطن

قال الجيش الإسرائيلي، إنه سيتم اليوم الجمعة، اختبار التزام حركة حماس بالحفاظ على الهدوء في قطاع غزة.







واعتبر مصدر عسكري في الجيش الإسرائيلي، وفق ما أوردت الإذاعة الإسرائيلية العامة، أن ذلك يصب في مصلحة حماس، مشيرًا إلى أن "الجيش الإسرائيلي لن يتدخل، حال نظمت مسيرات العودة بعيدًا عن السياج الأمني المحيط بقطاع غزة".







وفي ذات السياق، يستعد الفلسطينيون في قطاع غزة، لجمعة (ثوار من أجل القدس والأقصى)، والتي تأتي ضمن فعاليات مسيرات العودة وكسر الحصار التي تنظم منذ نهاية آذار/مارس الماضي على الحدود الشرقية للقطاع.

ودعت الهيئة الوطنية لمخيمات مسيرات العودة وكسر الحصار سكان القطاع للمشاركة الواسعة في جمعة "جمعة ثوار من أجل القدس والأقصى".



وطالبت الهيئة المواطنين بالتوجه إلى مخيمات العودة شرق قطاع غزة، مؤكدة على سلمية المسيرة وجماهيريتها وعلى استمرارها حتى تحقق أهدافها التي انطلقت من أجلها وهي حماية حقنا في العودة إلى فلسطين وكسر الحصار الظالم عن غزة ورفضا لصفقة القرن الأمريكية.

ودعت الهيئة الوطنية لمخيمات مسيرات العودة وكسر الحصار سكان القطاع للمشاركة الواسعة في جمعة "جمعة ثوار من أجل القدس والأقصى".

وأوضحت الإذاعة، أن إسرائيل تعمل بموجب المعادلة التي حددتها وهي "الهدوء سيقابل بالهدوء"، منوهةً إلى أن جيش الاحتلال "على أهبة الاستعداد كما جرت العادة أيام الجمعة، ويراقب التطورات في الجانب الفلسطيني من السياج".ووفق الإذاعة، فقد أفيد بأن الاتصالات الهادفة إلى توقيع اتفاق التهدئة في مراحلها النهائية، مبينةً أن "أي خرق ملموس للهدوء قد يؤدي إلى إلغاء التسهيلات".