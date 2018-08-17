بدء تنفيذه فعلياً.. إيران تُعلن خبراً ساراً للسيدات

رام الله - دنيا الوطن

أعلنت إيران، عن خبر سار للسيدات الإيرانيات يتعلق بفرص العمل التي توفرها الدولة لهن من أجل الاستفادة بإمكانياتهن.



وقالت ابتكار، إن دور النساء بارز في الاقتصاد المقاوم والعمل والإنتاج، وبناء عليه فقد جعلت الحكومة امكانياتهن في جدول الأعمال.





وأضافت أن مكانة الشريحة النسوية ارتفعت في فترة حكومة التدبير والأمل (الماضية والحالية)، وأن مشاريع مهمة هي الآن قيد التنفيذ في جميع المحافظات مثل المشروع الوطني للحوار الأسري.

وأكدت مساعدة رئيس الجمهورية لشؤون المرأة والأسرة، معصومة ابتكار، أن الحكومة زادت من دعمها للشريحة النسوية، بحيث أن 30% من المناصب الإدارية الحكومية ستتولاها السيدات حتي نهاية الخطة التنموية الخمسية السادسة (2017-2021)، وفق ما أوردت وكالة (سبوتنك).وأوضحت مساعدة رئيس الجمهورية، بأن وثيقة الرقي بأوضاع المرأة والأسرة هي الآن قيد الإعداد، وأنه سيتم تنفيذها في جميع المحافظات بعد الانتهاء من صياغتها.