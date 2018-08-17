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بمئة مليون دولار.. السعودية تدعم التحالف الدولي في سوريا

بمئة مليون دولار.. السعودية تدعم التحالف الدولي في سوريا
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت السعودية، اليوم الجمعة، عن مساهمة مالية بمبلغ 100 مليون دولار لصالح "التحالف" الدولي، الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة؛ وذلك في المناطق التي يسيطر عليها هذا "التحالف" في شمال شرق سوريا.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، تعد هذه أكبر مساهمة تقدم للتحالف، حتى الآن، وذلك بعد تعهد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير بتقديم هذا المبلغ، خلال المؤتمر الوزاري للتحالف، الذي عقد في العاصمة البلجيكية بروكسل في 12 تموز/يوليو الماضي.

وأوضحت الوكالة السعودية، أن الهدف من وراء تقديم هذه المساهمة المالية، هو تنشيط مشاريع حياتية في مدينة الرقة السورية، الواقعة تحت سيطرة "التحالف الدولي"، وذلك في مجالات الصحة، والزراعة، والكهرباء، والمياه، والتعليم، والنقل [الطرق والجسور الرئيسية]، وإزالة الأنقاض.

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