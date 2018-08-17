مستوطنون يحطمون 200 شجرة ونحو 40 سيارة جنوب نابلس

رام الله - دنيا الوطن

أقدمت مجموعة من المستوطنين، فجر الجمعة، على تنفيذ سلسلة اعتداءات واسعة في محافظة نابلس شملت تحطيم نحو 200 شجرة زيتون في قرية اللبن الشرقية، واحراق جرافة بن قريتي عوريف وعصيرة القبلية، ومهاجمة عشرات السيارات المسافرة على طرق المحافظة وتحطيم زجاجها.



وقال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة، غسان دغلس، إن مستوطني مستوطنة "عيليه" حطموا فجر اليوم 200 شجرة زيتون بشكل كامل، تعود ملكيتها للمواطن نائل عويسات، وفق وكالة الأنباء الرسمية.





وأوضح أن مستوطني "يتسهار" المقامة جنوب نابلس احرقوا في ساعة متاخرة من الليلة الماضية جرافة بين عوريف وعصيرة القبلية تعود للمواطن علي عيسى.



وأشار إلى أن اعتداءات المستوطنين التي استهدفت السيارات الفلسطينية المسافرة على طرق محافظة نابلس اسفرت عن تحطيم زجاج نحو 40 مركبة.