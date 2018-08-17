وفاة ثلاثة أطفال في حوادث منفصلة بطولكرم وقطاع غزة

رام الله - دنيا الوطن

لقي ثلاثة أطفال، اليوم الجمعة، مصرعهم، في قطاع غزة وطولكرم، وذلك بحوادث سير وغرق منفصلة.







وحسب صحيفة (القدس) المحلية، فقد توفي طفلان، جراء حادثين منفصلين وقعا في قطاع غزة الليلة الماضية وصباح اليوم الجمعة.



وأعلن عن وفاة الطفل فتحي أبو عيادة ( 10 أعوام) من سكان مدينة رفح جنوب قطاع غزة، جراء حادث سير قرب منزل عائلته، وفق الصحيفة.فيما توفي الطفل شادي الحواجري (9 أعوام) من جباليا غرقاً قبالة سواحل السودانية شمال غرب القطاع.وفي سياق منفصل، توفي صباح اليوم، الطفل عبدالهادي اياد عودة الطنيب (14 عاما)، جراء حادث سير وقع في عزبة شوفة جنوب شرق طولكرم.ونقلت الصحيفة، عن مصادر أمنية وطبية أن الحادث وقع على الشارع الرئيسي في عزبة شوفة، والذي يشهد عادة حركة سير نشطة، ونقل إلى المستشفى في طولكرم، حيث أعلن الأطباء وفاته فيما باشرت الشرطة التحقيق في الحادث.