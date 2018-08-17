اتصالات دولية مكثفة مع قطر لبحث تمويل المشاريع الإنسانية بغزة

رام الله - دنيا الوطن

كشف الكاتب الإسرائيلي، شمعون آران، عن تفاصيل الاتصالات الدولية مع قطر بشأن تمويل المشاريع الإنسانية في قطاع غزة.





وقال آران، وفق ما أوردت وكالة (سبوتنك) للأنباء، إن اسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة واصلوا الاتصالات مع قطر لتمويل المشاريع الإنسانية في غزة.



وأوضح أن الأشهر القليلة الماضية شهدت اتصالات مكثفة من إسرائيل والولايات المتحدة والأمم المتحدة مع قطر؛ بهدف حثها على تمويل بعض المشاريع الاقتصادية والإنسانية في قطاع غزة.وأضاف: "جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي، وجيسون غرينبلات، المبعوث الأمريكي للسلام في الشرق الأوسط، ونيكولاي ميلادينوف، المبعوث الأممي للسلام في الشرق الأوسط، زاروا قطر للغرض نفسه".