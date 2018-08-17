بانتظار موافقة (فتح).. مصر تضع اللمسات النهائية لهدنة طويلة الأمد بغزة

رام الله - دنيا الوطن

قالت قناة (بي بي سي)، إن السلطات المصرية تضع اللمسات النهائية لبنود هدنة طويلة الأمد بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، لافتةً إلى أن ذلك يتزامن مع تراجع حدة التوتر على الحدود مع القطاع.



وأوضحت القناة، أن مصر توسطت لهدنة مؤقتة سمحت بإدخال البضائع إلى القطاع قبل عيد الأضحى الذي يحل الأسبوع المقبل، منوهةً إلى أن ذلك يأتي تمهيداً لإجراء محادثات بشأن قضايا أخرى بما يشمل تخفيف الحصار الذي قوض اقتصاد القطاع.ونقلت القناة، عن وكالة (رويترز) الدولية، نقلاً عن مصدر أمني مصري قوله: "نضع اللمسات الأخيرة للتوقيع على بنود التهدئة من كل الأطراف ونتوقع أن نعلن عنها الأسبوع المقبل إذا ساعدتنا حركة فتح على ذلك".وقال المصدر، وفق الوكالة: "التهدئة مدتها عام يتم خلالها التواصل لتمديدها لمدة أربع سنوات أخرى".ونقلت القناة عن قيادي فلسطيني لم تسمه، قوله: إن أجواء الحوارات إيجابية جداً، والإعلان عن التوصل لاتفاق هدنة شامل بين الفصائل وإسرائيل سيتم بعد عيد الأضحى".وقال القيادي الفلسطيني: "الفصائل الفلسطينية المشاركة في حوارات القاهرة توافقت على رؤية وطنية لرفع المعاناة عن غزة ، وأن اللقاءات الفلسطينية الفلسطينية ستتواصل لا سيما مع وصول وفود أخرى وأيضا اللقاءات الفلسطينية المصرية".وأكد القيادي أَن وقف إطلاق النار الساري حالياً في القطاع سيستمر حتى الانتهاء من المباحثات وإعلان نتائجها.وحسب القناة، لم ينضم مسؤولون من فتح إلى مسؤولين من حماس وفصائل فلسطينية أخرى لإجراء المحادثات في القاهرة بشأن الهدنة طويلة الأمد.