شاهد: بلدية إسرائيلية تقع بخطأ لُغوي يثير سخرية العرب









رام الله - دنيا الوطنعرض الإعلامي العربي في الداخل الفلسطيني، قرات نصار، صورة تنبيهية للوحة استرشادية وضعتها بلدية مدينة هرتسيليا الإسرائيلية. وتظهر اللوحة خطأ لغوياً يعكس جهل الإسرائيليين باللغة العربية.وتحذر اللوحة المواطنين من الدخول في إحدى المناطق لوجود ثعابين وحيوانات برية، وكتبت نصاً: "إفتبه أفتخ عينيك"، بدلاً من "انتبه وافتح عينيك"، وهو ما يمثل خطئاً لغوياً فادحاً، خاصة وأن اللوحة رسمية ونشرتها بلدية هرتسيليا.وأثارت اللوحة سخرية الفلسطينيين في الداخل، خاصة مع كونها لوحة رسمية، والأهم أنها موضوعة لإرشاد السكان العرب في مدينة هرتسيليا.