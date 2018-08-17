للمرة الأخيرة.. التحقيق مع نتنياهو في قضية "الملف 4000"

رام الله - دنيا الوطن

قالت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي سيخضع اليوم للتحقيق للمرّة الـ11، تحت طائلة التحذير في "الملف 4000" ("بيزك"-"واللا").



وأوضحت الصحيفة، نقلاً عن مصادر في الشرطة الإسرائيلية ترجيحاتها بأن يكون التحقيق مع نتنياهو الأخير في هذه القضيّة، "إلا إن أدّى تحقيق اليوم إلى تطورات مفاجئة وتجبر المحققين على اتخاذ إجراءات إضافيّة".ونجح المحققون في القضيّة في بلورة قاعدة أدلّة تبيّن العلاقة بين نتنياهو ومالك شركتي "بيزك" و"واللا"، رجل الأعمال شاؤول ألوفيتش، التي تشير إلى مخالفات رشى واحتيال وخيانة الأمانة.في حين نقلت صحيفة (هآرتس)، عن مدّعية النيابة المختصة بالضرائب والقضايا الاقتصاديّة، المشرفة على ملف نتنياهو، المحامية ليئات بن آري، انتقاداتها في جلسات مغلقة لوتيرة اتخاذ القرارات في التحقيقات.ونقلت الصحيفة عنها أن الطاقم الذي تشرف عليه يعمل بشكل دؤوب وسريع، في حين أن المدعي الإسرائيلي العام، شاي نيتسان، والمستشار القضائي للحكومة الإسرائيليّة، أفيحاي مندلبليت، يماطلان لأسابيع طويلة في اتخاذ القرارات.وأوردت الصحيفة نقلاً عن بن آري مثلا أن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية قرّرت الاستجابة لطلبها إجراء تحقيق مع شخصيّة إسرائيليّة عامة فقط بعد شهرين من طلبها.