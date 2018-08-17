هذه تفاصيله.. حماس ترفض مقترحاً إسرائيلياً حول الممر المائي وصفقة تبادل أسرى

رام الله - دنيا الوطن

قال تلفزيون (i24news) الإسرائيلي، إن حركة حماس رفضت مقترحاً إسرائيلياً لإنشاء ممر بحري من غزة إلى قبرص برقابة أمنية إسرائيلي بعد انتهاء من ملف الجنود المحتجزين في القطاع منذ صيف عام 2014.





وأوضح التلفزيون الإسرائيلي، أن حماس ترى أن قضية الجنود الإسرائيليين الأسرى في غزة، معقدة، وقد تحتاج لسنوات من أجل حلها، مشيراً إلى أن مصر تسعى إلى تحقيق التهدئة بين إسرائيل وقطاع غزة كمرحلة أولى بعدها استئناف عقد لقاءات المصالحة بين حركتي وحماس من أجل "تجاوز ملاحظات الفصائل التي ترى أن هذا الاتفاق يراد به فصل غزة عن الضفة وتمرير صفقة القرن".



يذكر أن موقع (كان) الإسرائيلي، قال أمس الخميس، إن الحكومة الإسرائيلية، أبلغت رئيس جهاز المخابرات المصري اللواء عباس كامل، بنيتها القيام بتفتيش كل سفينة محملة بالمواد التجارية، قبل وصولها إلى سواحل قطاع غزة.وقال الموقع الإسرائيلي، غن مسألة الممر المائي، ستكون في المراحل الأخيرة من الاتفاق، تحديداً بعد التوصل إلى حلول في قضية الجنود الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس بغزة، منوهاً إلى أن هناك احتمالات لاستخدام ميناء مصري، بشكل دائم لنقل البضائع التجارية لقطاع غزة، لحين انشاء الممر المائي بقبرص.