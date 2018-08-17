الفصائل تتمسك بالممر المائي لغزة.. هذا شرط المقاومة للتهدئة مع إسرائيل

قالت صحيفة (القدس العربي)، إن الفصائل الفلسطينية في القاهرة وضعت شرطاً للموافقة على التهدئة في قطاع غزة مع إسرائيل، لافتةً إلى أن الفصائل متمسكة بوجود ضضمانات حقيقة لتطبيق التهدئة.





وقالت الصحيفة، اليوم الجمعة، نقلاً عن مصادر وصفتها بالمطلعة، إن الفصائل طالبت بوجود ضمانات حقيقية تُلزم إسرائيل بتطبيق بنود الاتفاق حال جرى إقراره كاملًا، وعدم قيامها لاحقاً بالتملص من الاتفاق ونكث عهودها على غرار مرات سابقة، إضافة إلى بحثها بعض القضايا الأخرى التي تتعلق بتفاصيل الاتفاق الخاصة بكيفية إنعاش غزة بصورة سريعة، وشعور السكان بتغيرات جوهرية جراء الاتفاق.





وأوضحت الصحيفة، أن الفصائل تتمسك بطلب حصول غزة على ممر مائي يربط القطاع بالعالم، يكون تحت إشراف دولي، لضمان تدفق البضائع وحركة المسافرين بسهولة.



رام الله - دنيا الوطنوأشارت الصحيفة، إلى أن هناك توقعات بالإعلان عن دخول الاتفاق حيز التنفيذ، والبدء بمراحله الأولى، حال استجابت إسرائيل للعروض المقدمة، قبل عيد الأضحى الذي يحل يوم الثلاثاء المقبل.واستكملت باقي الفصائل الفلسطينية المشاركة في مباحثات التهدئة التي تجرى في مصر، وصولها إلى العاصمة القاهرة، للاشتراك في المشاورات التي تتزعمها حركة حماس بإشراف المخابرات المصرية، في ظل التوقعات الكبيرة بإعلان قريب عن هذا الاتفاق، على أن يكون قبل حلول عيد الأضحى، في حال لم توضع أي عراقيل إسرائيلية جديدة.والتحقت فصائل جديدة يوم أمس بالمباحثات التي تقودها حركة حماس منذ أيام مع فصائل المقاومة في غزة، من خلال وصول قيادات من فصائل منضوية تحت لواء منظمة التحرير كوفد حركة الجهاد الإسلامي، الذي أجرى في وقت سابق لقاء تشاوريا مع وفد حركة حماس.