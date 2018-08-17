محكمة إسرائيلية تمدد اعتقال الزميل الصحفي (علي دار علي)

رام الله - دنيا الوطن

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن محكمة عوفر العسكرية مددت أمس الخميس توقيف الأسير الصحفي علي دار علي (34 عاما)، من قرية برهام شمال غرب رام الله، خمسة أيام لإستكمال التحقيق معه، وتجهيز لائحة إتهام بحقه، حيث ستكون جلسة المحكمة يوم الإثنين القادم.



وأوضحت الهيئة أن التحقيق مع الصحفي دار علي يدور حول التحريض على صفحة التواصل الإجتماعي فيسبوك.يذكر أن الزميل الصحفي دار علي يعمل مراسلاً في تلفزيون فلسطين، وهو يمارس عمله كإعلامي وكل ما يقوم به يأتي ضمن إطار عمله المهني.