مشعل: هذا ما كان سيفعله ياسر عرفات بالإنقسام الفلسطيني لو كان حياً

رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس، خالد مشعل، إن إنشغال الشارع العربي بهمومه ولقمة عيشه والدفاع عن نفسه كان أحد أسباب تعجيل الإدارة الأمريكية لطرح (صفقة القرن).







وأوضح مشعل، لقناة الحوار اللندنية، أن من بين الأسباب جملة الخلافات غير المسبوقة داخل النظام العربي، لافتاً إلى أن وجود إدارة أمريكية "لا تستحضر قيم الشعوب ونزعتها للاستقلال ومقدسات أكبر من المال وغيره، وترى العالم كله عبارة عن صفقات، كما حدث في كوريا وغيرها"، سرع من طرح صفقة القرن.



واستطرد: "الشعب الفلسطيني رغم وجوده تحت الاحتلال أصبح ندا لإسرائيل، كما أن دور الشعب الكبير في مقارعة الاحتلال، ليصل إلى أنه يصنع صواريخه وسلاحه تحت الحصار والاحتلال".





وأضاف مشعل: "الانقسام الفلسطيني كان من أهم أسباب تعجيل الصفقة، حيث فقد جزء مسؤول من الفلسطينيين أغلب أوراقهم"، منوهاً إلى أن صمام الأمان الأهم لرفض صفقة القرن هو الإجماع الفلسطيني على رفضها.وفي سياق آخر، قال مشعل إنه لو كان الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات على قيد الحياة، لعمل على توحيد الصف، وضم غزة، وجمع الكلمة معها.